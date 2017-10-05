Видео: Новости кино, 4 октября

Вместе с нашими коллегами из «Игромании» мы уже давно работает над еженедельными дайджестами в формате видео. В них мы рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов. Из этого выпуска вы узнаете, что готовится несколько фильмов во вселенной «Люди в чёрном», в экранизации игр серии Uncharted будет немного «Во все тяжкие», аниме «Твоё имя» попало под прицел Голливуда и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.