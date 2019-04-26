Наши коллеги из Hobby World выпустили новое обзорное видео, в котором рассказали про сверхпопулярную настолку-патигейм «Взрывные котята». В своё время она собрала на Kickstarter бешеные 8,7 миллиона долларов, и лишь недавно добралась до России — официально. Прежде можно было найти только «пиратские» версии (да ещё и по завышенной цене).

С обзором ведущему Семёну Пыхтееву помогли два настоящих (не взрывных!) котика из приюта «Муркоша».

Приобрести игру можно здесь.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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