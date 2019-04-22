Видео: обзор настольной игры «Берсерк»

Наши коллеги из Hobby World выпустили новое видео на своём YouTubе-канале о настолках. На этот раз в центр внимания попала классическая отечественная игра «Берсерк», и даже не одна, а две версии!

Классический «Берсерк» — тактический варгейм с красочными картами вместо миниатюр. Мечта любого стратега — быстро, удобно и доступно. БОНУС: Спойлеры из грядущего нового набора в видео!

«Берсерк. Герои» — динамичная и молодая ККИ, с более привычным подходом. Легкая в освоении, с сотнями уникальных Героев и стилей игры. Мероприятия и турниры по игре проходят по всей России. БОНУС: Розыгрыш целого дисплея свежего выпуска — а это 24 дополнительных набора-бустера для игры по ссылке.