Видео: обзор настольной игры «Берсерк»

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Наши коллеги из Hobby World выпустили новое видео на своём YouTubе-канале о настолках. На этот раз в центр внимания попала классическая отечественная игра «Берсерк», и даже не одна, а две версии!

  • Классический «Берсерк» — тактический варгейм с красочными картами вместо миниатюр. Мечта любого стратега — быстро, удобно и доступно. БОНУС: Спойлеры из грядущего нового набора в видео!
  • «Берсерк. Герои» — динамичная и молодая ККИ, с более привычным подходом. Легкая в освоении, с сотнями уникальных Героев и стилей игры. Мероприятия и турниры по игре проходят по всей России. БОНУС: Розыгрыш целого дисплея свежего выпуска — а это 24 дополнительных набора-бустера для игры по ссылке.

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В мае выйдет дуэльный набор с ещё двумя Героями.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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