Видео: ретро-трейлер девятого эпизода «Звёздных войн»

Аниматор Джон Стрэтман в честь Дня «Звёздных войн» опубликовал переделанный трейлер девятого эпизода в стиле 16-битной графики. Ролик выглядит так, будто в нём кадры из какой-нибудь классической ретро-игры — даже перемещение показано в духе старых платформеров.
Аниматор аккуратно воспроизвёл все ключевые сцены из трейлера, включая столкновение с TIE-истребителем в пустыне, бой в лесу, планету с обломками «Звезды смерти» и так далее. Все диалоги он оформил в виде вставок.
А ранее Стрэтман выпустил подобный ретро-ролик к «Последним джедаям» и «Тору: Рагнарёк».
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