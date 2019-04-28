Доктор Кто Шрёддингера.
В 2018 году авторитетное издание Variety с ссылкой на источник рассказало, что актёр Мэтт Смит, известный по роли Одиннадцатого Доктора из НФ-сериала «Доктор Кто» и исторической драме «Корона», сыграет в девятом эпизоде «Звёздных войн». Позднее, когда актёра спросили о роли, он ответил, что «определённо этого не делал».
В пресс-релизах, которые Disney отправили после выхода первого тизера девятого эпизода, Смит не упоминался. На сцену на презентации он тоже не выходил.
Однако в конце апреля пользователи соцсетей и СМИ заметили, что на разных языковых версиях сайта Disney в описании фильма упоминание актёра всё же появилось.
Роль актёра не раскрывается, однако фанаты предполагают, что он воплотит образ молодого Палпатина — тем более, в тизере нам намекнули, что Император точно вернётся.
В российский прокат девятый эпизод выйдет 19 декабря. У нас он называется как «Скайуокер. Восход» (в оригинале — The Rise of Skywalker).
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