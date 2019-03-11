В августе 2018 года авторитетное издание Variety с ссылкой на источник рассказало, что актёр Мэтт Смит, известный по роли Одиннадцатого Доктора из НФ-сериала «Доктор Кто» и исторической драме «Корона», сыграет в девятом эпизоде «Звёздных войн». Тогда издание никаких подробностей не называло, даже имени персонажа. Согласно слухам, Смит должен был сыграть молодого императора Палпатина — он якобы появится в видениях Кайло Рена или при помощи технологии клонирования.

Однако в недавнем большом интервью актёр отверг предположения СМИ. Когда его спросили насчёт «Звёздных войн», он ответил:

Насколько я могу судить, я, определенно, этого не делал.

Впрочем, не исключено, что разглашать хоть какие-то делали ему запрещает контракт с создателями фильма. Или Смит просто не хочет выболтать что-нибудь важное.

Съёмки девятого эпизода завершились ещё в феврале, картина перешла на стадию постпродакшена. В российский прокат пока что безымянный фильм выйдет 19 декабря 2019 года. Предположительно, первый тизер Disney могут показать в апреле на фестивале Star Wars Celebration, который пройдёт с 12 по 15 числа.

Сейчас Мэтт Смит снимается в фильме «Живой вампир Морбиус» вместе с Джаредом Лето, где он воплотил антагониста главного героя.