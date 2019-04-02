Видео: визуальные эффекты в «Игре престолов»

HBO опубликовали сразу три новых видео. Первое из них, Inside Game of Thrones: A Story in Visual Effects, показывает, как создавались визуальные эффекты в сериале. Специалисты рассказали про Битву на Черноводной, бой на Стене и сверхъестественных существ вроде драконов и великанов.

А ещё два коротких тизерных ролика посвящены сборам к финальному сражению. HBO скупятся на новые кадры — в видео проскакивают одинаковые фрагменты.

«Игра престолов» возвращается 14 апреля.