Портал Comicbook взял небольшое интервью у Вина Дизеля к премьеру грядущего боевика «Бладшот» и задал несколько вопросов о фильмах Marvel.

О своём персонаже Груте актёр высказался так:

Я могу сказать только два слова об этом персонаже — Альфа Грут. Вин Дизель, актёр

Никаких других объяснений он не дал. Авторы заметки предполагают, что раз уж мы видели Грута обычного, бэби-Грута и Грута-подростка, то теперь пришло время показать агрессивного и брутального Грута.

А ещё Дизель проболтался о том, что в новом «Торе» Тайки Вайтити появятся герои из отряда Стражи Галактики.

С нетерпением жду, когда мой друг Джеймс Ганн превзойдет себя со следующим фильмом. Он отснял «Отряд самоубийц» и готовится взяться за следующий проект. Ещё выйдет новый «Тор». Режиссёр рассказал мне, что фильм включает в себя некоторых Стражей Галактики. Должно быть очень интересно. Об этом никто не знает, может, мне не стоило это рассказывать. Вин Дизель, актёр

Не сказать, что откровение актёра можно считать каким-то спойлером — ещё до масштабных кроссоверов герои регулярно заглядывали друг к другу в гости. Взять хотя бы «Рагнарёк», в котором появлялся Доктор Стрэндж.

О сюжете четвёртого «Тора» мы пока знаем не так много — он будет фигурировать вокруг Джейн Фостер, которая станет новой богиней грома. Злодеем станет персонаж Кристиана Бейла — об участии актёра рассказала Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию.

«Любовь и гром» поставит Тайка Вайтити, производство начнётся уже летом, а в американский прокат фильм выйдет 5 ноября 2021 года.