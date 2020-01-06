По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром». Никакие подробности роли не раскрываются, а Marvel пока отказалась от комментария.

Фильм снова поставит Тайка Вайтити, производство начнётся уже летом, а премьера в США намечена на 5 ноября 2021 года. К своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер). По анонсу, сюжет развернётся вокруг героини Портман, которая станет новой хозяйкой Мьёльнира. Действие фильма начнётся после событий «Мстители: Финал».

«Тор: Любовь и гром» завершит четвёртую фазу Киновселенной Marvel.