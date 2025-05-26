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Во 2 сезоне «Миротворца» будет «большое» камео

Андрей Квасков
26 мая 17:58
178
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Джеймс Ганн знает, что заставил фанатов долго ждать второго сезона «Миротворца», поэтому решил заинтриговать анонсом «действительно большого камео».
Джеймс Ганн
В этом сезоне мы видим массу разных персонажей из вселенной Супермена, включая Изабеллу, Натана и Шона. Будут и другие персонажи из разных частей вселенной DC. Возможно, в конце шоу будет даже одно очень, очень, очень большое камео.
Вместе с этим издание EW поделилось новыми кадрами из свежих эпизодов. На одном из них можно увидеть Майкла Рукера, которому досталась роль охотника на орлов.

Премьера второго сезона «Миротворца» состоится 21 августа на HBO Max.

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Андрей Квасков
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