Во втором сезоне «Андора» покажут Горманскую резню

Шоураннер «Звездных войн: Андор» Тони Гилрой рассказал, что во втором сезоне покажут Горманскую резню.
Это трагическое событие, когда Империя расстреляла протестующих граждан на планете Горман, а капитан Таркин (еще не гранд-мофф) посадил корабль прямо на мирных граждан.
Что интересно, это канон, который не особо описан. Это абсолютно чистый лист. Много путаницы. Это была возможность для нас выстроить историю. Это важная часть сериала. И, честно говоря, дорогая. Поэтому мы будем рассказывать ее на протяжении пяти эпизодов. Я уверен, фанаты «Звездных войн» останутся довольны тем, как мы показали это событие.
Премьера второго сезона «Андора» состоится 22 апреля. Каждую неделю будет выходить по три эпизода. Всего их будет двенадцать.
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