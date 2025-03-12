Во втором сезоне «Андора» покажут Горманскую резню

Что интересно, это канон, который не особо описан. Это абсолютно чистый лист. Много путаницы. Это была возможность для нас выстроить историю. Это важная часть сериала. И, честно говоря, дорогая. Поэтому мы будем рассказывать ее на протяжении пяти эпизодов. Я уверен, фанаты «Звездных войн» останутся довольны тем, как мы показали это событие.