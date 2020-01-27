Война с постчеловеком: полноценный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

Netflix опубликовал первый полноценный трейлер нового анимационного сериала «Призрак в доспехах» — с подзаголовком SAC_2045. Заодно сервис раскрыл основную завязку сюжета.

Постер:

SAC_2045 продолжает события «Синдрома одиночки». В 2045-м мир погружается в «Устойчивую войну». Бывших членов Девятого отдела нанимают, чтобы разобраться с новой угрозой — существом, что называется себя «постчеловеком», обладающим выдающимися физическими качествами и интеллектом.

Ролик показывает уже не только Мотоко, но и других персонажей в новой стилистике 3DCG. Над сериалом работают Кэндзи Камияма (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) и Синдзи Арамаки (Starship Troopers: Invasion). Ведущий дизайнер персонажей — российский художник Илья Кувшинов (Birthday Wonderland), уже много лет живущий в Японии.

Все эпизоды выйдут в апреле на Netflix.