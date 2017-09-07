Новая серия комиксов Darth Vader рассказывает о становлении самого знаменитого ситха «Звёздных войн». Сюжет в комиксе разворачивается почти сразу же после «Мести ситхов», III эпизода саги. Мы уже рассказывали, что в первом выпуске авторы весьма своеобразно ответили на вопрос, почему у сторонников тёмной стороны красные световые мечи. Спойлер: они, если так можно сказать, «кровоточат», и теперь это стало новым каноном.

В пятом выпуске комикса авторы показали, что могло случиться, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону силы. Палпатин поручил Вейдеру выследить выжившего джедая, убить его и извлечь из светового меча кристалл, чтобы создать свой собственный меч. Скайуокер выполнил задание, но кристалл оказался не так прост и показал тому видение. В нём Энакин снова обращается на светлую сторону и осознаёт, что натворил. Вейдер отправляется к Палпатину, убивает его, а после разыскивает Кеноби и просит у бывшего учителя прощения за всё. К слову, странно, что Оби-Ван в этот момент находится не на Татуине.

Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону 1 Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону 2

Но в какой-то момент Вейдер отказывается от этого варианта. Он решает идти до конца по тёмной стороне. Кристалл ощущает его гнев и меч становится красным.

Увы, просто Вейдер не знал, что перед самой смертью он всё равно попытается вернуться обратно на светлую сторону.

Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону 3

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Кот-редактор
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