Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону

Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону

Новая серия комиксов Darth Vader рассказывает о становлении самого знаменитого ситха «Звёздных войн». Сюжет в комиксе разворачивается почти сразу же после «Мести ситхов», III эпизода саги. Мы уже рассказывали, что в первом выпуске авторы весьма своеобразно ответили на вопрос, почему у сторонников тёмной стороны красные световые мечи. Спойлер: они, если так можно сказать, «кровоточат», и теперь это стало новым каноном.

В пятом выпуске комикса авторы показали, что могло случиться, если бы Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону силы. Палпатин поручил Вейдеру выследить выжившего джедая, убить его и извлечь из светового меча кристалл, чтобы создать свой собственный меч. Скайуокер выполнил задание, но кристалл оказался не так прост и показал тому видение. В нём Энакин снова обращается на светлую сторону и осознаёт, что натворил. Вейдер отправляется к Палпатину, убивает его, а после разыскивает Кеноби и просит у бывшего учителя прощения за всё. К слову, странно, что Оби-Ван в этот момент находится не на Татуине.

Но в какой-то момент Вейдер отказывается от этого варианта. Он решает идти до конца по тёмной стороне. Кристалл ощущает его гнев и меч становится красным.

Увы, просто Вейдер не знал, что перед самой смертью он всё равно попытается вернуться обратно на светлую сторону.