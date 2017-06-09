Вот почему у ситхов красные мечи

Вот почему у ситхов красные мечи

Любой, кто хотя бы краем уха слышал о «Звёздных войнах» знает, что ситхи, тёмный аналог джедаев, пользуются красными световыми мечами. Знатокам саги известно, что цвет меча определяется цветом кристалла. Теперь в новом каноне «Звёздных войн» рассказали, почему у ситхов мечи только красного цвета.

На этой неделе вышел первый номер новой серии комиксов Darth Vader. Его сюжет разворачивается почти сразу после событий третьего эпизода, и в нём рассказано о «превращении» Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера. Император Палпатин рассказывает Вейдеру о том, что кайбер-кристаллы обладают собственным сознанием. Когда кристалл ощущает гнев и злость своего носителя, то начинает… кровоточить. Да-да, Палпатин так и говорит.

О подобном происхождении красных световых мечей ранее рассказывалось в романе Эмили Кейт Джонстон Ahsoka. Теперь оно получило подтверждение и в новом комиксе, а значит, становится незыблемой частью нового канона.

Кровоточащий кристалл — это, конечно, красивая метафора, но она рождает массу нестыковок. Например, Энакин из третьего эпизода весь фильм ходил с синим световым мечом, несмотря на все злодеяния.