В апреле 2014 года Lucasfilm и Disney объявили, что Расширенная вселенная «Звёздных войн» больше не входит в официальный канон. Это событие раз и навсегда раскололо фанатское сообщество — и это противостояние продолжается до сих пор.

Понятно, почему Lucasfilm приняли такое непопулярное решение — снимать новые фильмы с чистого листа было намного проще, чем копаться в сотнях книжек и комиксов. К тому же, разные персонажи из Расширенной вселенной принадлежали разным авторам, и это значило, что за всех них надо платить гонорары. Но среди прочего было одно событие, которое в своё время сподвигло Сюжетную группу вообще задуматься об этом решении.

Речь идёт о смерти Чубакки. Популярный фэнтези-писатель Роберт Сальваторе (он написал не только кучу книг про Тёмного эльфа!) в романе «Новый орден джедаев: Вектор-прим» убил Чубакку. По сюжету книги, вуки пожертвовал собой, чтобы спасти младшего сына Хана и Леи, Энакина Соло. Чубакку убил невероятных размеров спутник планеты.

Недавно об этом событии вспомнил Лиланд Чи, один из участников Сюжетной группы, так же известный, как Хранитель голокрона. Он рассказал, что на смерти хотя бы одного персонажа настояло издательство, и выбор пал на Чубакку. Всё потому, что он не умел говорить, а только рычал, а значит, писать книги про такого героя намного сложнее.

Я бы ни за что не хотел, чтобы VII Эпизод был без Чубакки. Не хотелось объяснять, что он умер из-за луны, рухнувшей ему на голову. Если бы мы начали отменять монументальные решения вроде этого, то всё остальное кажется сущей ерундой. Лиланд Чи

В итоге, Сюжетная группа всё же приняла это «монументальное решение». Новый канон «Звёздных войн» растёт с каждым годом, он опирается на вышедшие фильмы, но иногда использует различные материалы из Расширенной вселенной. Но оказывается, что всего одно поворотное событие смогло повлиять на отмену всех сюжетов.