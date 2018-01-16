Вот почему Lucasfilm отменили канон Расширенной вселенной Кот-редактор 16.01.2018 Новости, Яндекс 3 минуты на чтение В апреле 2014 года Lucasfilm и Disney объявили, что Расширенная вселенная «Звёздных войн» больше не входит в официальный канон. Это событие раз и навсегда раскололо фанатское сообщество — и это противостояние продолжается до сих пор. Понятно, почему Lucasfilm приняли такое непопулярное решение — снимать новые фильмы с чистого листа было намного проще, чем копаться в сотнях книжек и комиксов. К тому же, разные персонажи из Расширенной вселенной принадлежали разным авторам, и это значило, что за всех них надо платить гонорары. Но среди прочего было одно событие, которое в своё время сподвигло Сюжетную группу вообще задуматься об этом решении. Речь идёт о смерти Чубакки. Популярный фэнтези-писатель Роберт Сальваторе (он написал не только кучу книг про Тёмного эльфа!) в романе «Новый орден джедаев: Вектор-прим» убил Чубакку. По сюжету книги, вуки пожертвовал собой, чтобы спасти младшего сына Хана и Леи, Энакина Соло. Чубакку убил невероятных размеров спутник планеты. Недавно об этом событии вспомнил Лиланд Чи, один из участников Сюжетной группы, так же известный, как Хранитель голокрона. Он рассказал, что на смерти хотя бы одного персонажа настояло издательство, и выбор пал на Чубакку. Всё потому, что он не умел говорить, а только рычал, а значит, писать книги про такого героя намного сложнее. Я бы ни за что не хотел, чтобы VII Эпизод был без Чубакки. Не хотелось объяснять, что он умер из-за луны, рухнувшей ему на голову. Если бы мы начали отменять монументальные решения вроде этого, то всё остальное кажется сущей ерундой. Лиланд Чи В итоге, Сюжетная группа всё же приняла это «монументальное решение». Новый канон «Звёздных войн» растёт с каждым годом, он опирается на вышедшие фильмы, но иногда использует различные материалы из Расширенной вселенной. Но оказывается, что всего одно поворотное событие смогло повлиять на отмену всех сюжетов. Читайте также Расширенная вселенная: Star Wars, которые мы потеряли 04.05.2016 Тридцать лет Расширенная вселенная служила основой канона «Звёздных войн». Вспомним, как она появилась, почему впала в немилость и что нам предлагают взамен. Стоит ли скучать по Расширенной вселенной Star Wars? 08.05.2016 Вспоминаем худшие и лучшие моменты Расширенной вселенной «Звёздных войн». Новый канон Star Wars: что нам стало известно 12.05.2016 Из романа Star Wars: Bloodline мы наконец узнали, что происходило в мире «Звёздных войн» между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы». Мнение: за что я ненавижу новый канон «Звёздных войн» 17.04.2017 Уже три года, как Расширенную вселенную «Звёздных войн» списали в неканон. И что мы получили взамен — нытика Кайло Рена и поглупевшего Трауна? Алексей Ионов рассуждает, чем новый канон хуже старого. «Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили 19.12.2017 Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.