Возвращение джудунов и киберлюдей: трейлер 12 сезона «Доктора Кто»

«Би-би-си» опубликовал динамичный и зрелищный трейлер 12 сезона «Доктора Кто» — от шоураннера Криса Чибнелла с Джоди Уиттакер в главной роли.

Видео обещает много приключений и ураганных сцен вроде путешествий на космических кораблях, погонь и даже перестрелок. Из старых знакомых заглянут носорогообразные гуманоиды джудуны и классические злодеи киберлюди.

Шоу вернётся в начале 2020-го.