«Впервые в карьере я искренне взволнован» — Алан Мур об адаптации романа The Great When

Впервые за свою карьеру я искренне взволнован и воодушевлен тем, что мое произведение, как я считаю, может чудесно работать в другом формате — в данном случае на экране. С Playground я чувствую, что связался с людьми, которые уважают и меня, и повествование, и восприимчивы к моему потенциальному вкладу. И, учитывая послужной список студии, я не сомневаюсь, что это будет не что иное, как захватывающее зрелище. Мне потребовалось время, но, думаю, наконец-то я готов к своему крупному плану.