«Впервые в карьере я искренне взволнован» — Алан Мур об адаптации романа The Great When

Студия Playground купила права на создание многосерийного шоу по мотивам фэнтези-романа The Great When Алана Мура.
Автор оригинала, придерживающийся конспиративных взглядов на адаптации, в том числе и на свои собственные, чуть ли не впервые оказался рад возможности увидеть свое произведение в другом формате.
Алан Мур
Впервые за свою карьеру я искренне взволнован и воодушевлен тем, что мое произведение, как я считаю, может чудесно работать в другом формате — в данном случае на экране.
С Playground я чувствую, что связался с людьми, которые уважают и меня, и повествование, и восприимчивы к моему потенциальному вкладу. И, учитывая послужной список студии, я не сомневаюсь, что это будет не что иное, как захватывающее зрелище. Мне потребовалось время, но, думаю, наконец-то я готов к своему крупному плану.
The Great When — первая из пяти запланированных книг в цикле Long London. В центре сюжета обычный парень: однажды в его руки попадает книга, которая не должна существовать. Книга из альтернативного Лондона, где переплетаются эпохи и реальности, а такие понятия, как поэзия или преступность, имеют живые воплощения.
Деталей экранизации романа пока нет.
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