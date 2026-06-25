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«Время приключений» получит спин-офф про Бубльгум и Марселин!

Дмитрий Кинский
25 июня 13:31
421
1 минута на чтение
HBO Max в рамках международного анимационного фестиваля в Анси анонсировал новый спин-офф «Времени приключений» — про принцессу Бубльгум и королеву вампиров Марселин.
Что интересно, над проектом работает Адам Муто, который был шоураннером последних пяти сезонов оригинального мультсериала.
Напомним, ранее вышли другие спин-оффы «Времени приключений»: «Далекие земли», «Фионна и Пирожок» и «Побочные квесты».
Даты выхода «Бубльгум и Марселин» пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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