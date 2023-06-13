Все финалисты «АБС-премии» 2023 года

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили финалистов сезона 2023 года. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

До финала дошли сразу две статьи из нашего спецвыпуска о советской фантастике.

Художественная проза

Андрей Балабуха и Сергей Удалин Сергей — «Сказание о купце Садко и Сигтунском походе»

Алан Кубатиев — «Только там, где движутся светила…»

Геннадий Прашкевич —«До и после будущего»

Критика и публицистика

Андреева Юлия. Ох уж эти Шелли. — М.: Вече, 2022.

Антон Первушин. Лик эпохи в одном лице. Александр Казанцев: путь советского фантаста. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: «Мир Хобби», 2022.

Евгений Харитонов. Инженеры нового мира. Ранние советские утопии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: «Мир Хобби», 2022.

А вот как о премии говорили основатели: