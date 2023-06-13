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    #конкурсы и премии

    Все финалисты «АБС-премии» 2023 года

    13 июня 2023
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    13.06.2023
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    #конкурсы и премии
    Все финалисты «АБС-премии» 2023 года

    Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили финалистов сезона 2023 года. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

    До финала дошли сразу две статьи из нашего спецвыпуска о советской фантастике.

    Художественная проза

    • Андрей Балабуха и Сергей Удалин Сергей — «Сказание о купце Садко и Сигтунском походе»
    • Алан Кубатиев — «Только там, где движутся светила…»
    • Геннадий Прашкевич —«До и после будущего»

    Критика и публицистика

    • Андреева Юлия. Ох уж эти Шелли. — М.: Вече, 2022.
    • Антон Первушин. Лик эпохи в одном лице. Александр Казанцев: путь советского фантаста. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: «Мир Хобби», 2022.
    • Евгений Харитонов. Инженеры нового мира. Ранние советские утопии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: «Мир Хобби», 2022.

    А вот как о премии говорили основатели:

    Премия присуждается за лучшее фантастическое произведение года, причем под фантастическим понимается любое произведение, в котором автор в качестве художественного сюжетообразующего приема использует элементы невероятного, невозможного, небывалого. Таким образом, рассмотрению подвергается чрезвычайно широкий спектр произведений — от чистой научной фантастики в манере Г. Дж. Уэллса, С. Лема и Р. Шекли до гротесков и фантасмагорий в стиле Ф. Кафки, М. Булгакова, В. Маканина или современных сказок в стиле Е. Шварца или В. Шефнера.

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