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Все номинанты на премию «Золотой глобус 2025»

Дмитрий Кинский
9 декабря 17:50
449
5 минут на чтение
Организаторы «Золотого глобуса» объявили список номинантов на премию в категориях кино и телевидения.
82 церемония награждения пройдет 5 января 2025 года.

Кино

Лучший драматический фильм

  • «Бруталист»;
  • «Никому не известный»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна 2»;
  • «Мальчики из "Никеля"»;
  • «5 сентября».

Лучший комедийный фильм

  • «Анора»;
  • «Претенденты»;
  • «Эмилия Перес»;
  • «Настоящая боль»;
  • Субстанция»;
  • «Злая».

Лучший анимационный фильм

  • «Течение»;
  • «Головоломка 2»;
  • «Мемуары улитки»;
  • «Моана 2»;
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»;
  • «Дикий робот».

Лучший иностранный фильм

  • «Все, что нам кажется светом»;
  • «Эмилия Перес»;
  • «Девушка с иглой»;
  • «Я все еще здесь»;
  • «Семя священного инжира»;
  • «Вермильо».

Кинематографические и кассовые достижения

  • «Чужой: Ромул»;
  • «Битлджус Битлджус»;
  • «Дэдпул и Росомаха»;
  • «Гладиатор 2»;
  • «Головоломка 2»
  • «Смерч 2»;
  • «Злая»;
  • «Дикий робот».

Лучший актер в драме

  • Эдриен Броуди («Бруталист»);
  • Тимоти Шаламе («Никому не известный»);
  • Дэниел Крейг («Квир»);
  • Колман Доминго («Синг-Синг»);
  • Рэйф Файнс («Конклав»);
  • Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

Лучшая актриса в драме

  • Памела Андерсон («Шоугерл»);
  • Анджелина Джоли («Мария»);
  • Николь Кидман («Плохая девочка»);
  • Тильда Суинтон («Комната по соседству»);
  • Фернанда Торрес («Я все еще здесь»);
  • Кейт Уинслет («Великая»).

Лучший актер в комедии

  • Джесси Айзенберг («Настоящая боль»);
  • Хью Грант («Еретик»);
  • Габриэль ЛаБелл («Шоу субботним вечером»);
  • Джесси Племонс («Виды доброты»);
  • Глен Пауэлл («Я не киллер»);
  • Себастиан Стэн («Другой человек»).

Лучшая актриса в комедии

  • Эми Адамс («Ночная сучка»);
  • Синтия Эриво («Злая»);
  • Карла София Гаскон («Эмилия Перес»);
  • Майки Мэдисон («Анора»);
  • Деми Мур («Субстанция»);
  • Зендея («Претенденты»).

Лучший актер второго плана

  • Юрий Борисов («Анора»);
  • Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • Эдвард Нортон («Никому не известный»);
  • Гай Пирс («Бруталист»);
  • Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»);
  • Дэнзел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Лучшая актриса второго плана

  • Селена Гомес («Эмилия Перес»);
  • Ариана Гранде («Злая»);
  • Фелисити Джонс («Бруталист»);
  • Маргарет Куэлли («Субстанция»);
  • Изабелла Росселлини («Конклав»);
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучший режиссер

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»);
  • Шон Бейкер («Анора»);
  • Эдвард Бергер («Конклав»);
  • Брэди Корбет («Бруталист»);
  • Корали Фаржеа («Субстанция»);
  • Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»).

Лучший сценарий

  • «Эмилия Перес»;
  • «Анора»;
  • «Бруталист»;
  • «Настоящая боль»;
  • «Субстанция»;
  • «Конклав».

Лучший саундтрек

  • «Бруталист»;
  • «Конклав»;
  • «Дикий робот»;
  • «Эмилия Перес»;
  • «Претенденты»;
  • «Дюна 2».

Телевидение

Лучший драматический сериал

  • «День Шакала»;
  • «Дипломатка»;
  • «Мистер и миссис Смит»;
  • «Сёгун»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Игра в кальмара».

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа "Эбботт"»;
  • «Медведь»;
  • «Джентльмены»;
  • «Хитрости»;
  • «Никто этого не хочет»;
  • «Убийства в одном здании».

Лучший мини-сериал

  • «Олененок»;
  • «Все совпадения неслучайны»;
  • «Монстры: История братьев Менендес»;
  • «Пингвин»;
  • «Рипли»;
  • «Настоящий детектив: Страна ночи».

Лучший актер в драматическом сериале

  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»);
  • Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»);
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»);
  • Эдди Рэдмейн («День Шакала»);
  • Хироюки Санада («Сегун»);
  • Билли Боб Торнтон («Землевладелец»).

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс («Мэтлок»);
  • Эмма Д'Арси («Дом Дракона»);
  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»);
  • Кира Найтли («Черные голуби»);
  • Кери Рассел («Дипломатка»);
  • Анна Саваи («Сегун»).

Лучший актер в комедийном сериале

  • Адам Броди («Никто этого не хочет»);
  • Тед Дансон («Человек внутри»);
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»);
  • Джейсон Сигел («Терапия»);
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристен Белл («Никто этого не хочет»);
  • Куинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»);
  • Эйо Эдебири («Медведь»);
  • Селена Гомес («Убийства в одном здании»);
  • Кэтрин Хан («Это все Агата»);
  • Джин Смарт («Хитрости»).

Лучший актер в мини-сериале

  • Колин Фаррелл («Пингвин»);
  • Ричард Гэдд («Оленёнок»);
  • Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»);
  • Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»);
  • Юэн МакГрегор («Джентльмен в Москве»);
  • Эндрю Скотт («Рипли»).

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»);
  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»);
  • Кристин Милиоти («Пингвин»);
  • София Вергара («Грисельда»);
  • Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против лебедей»);
  • Кейт Уинслет («Режим»).

Лучший актер второго плана в сериале

  • Таданобу Асано («Сегун»);
  • Хавьер Бардем («Монстры: История братьев Менендес»);
  • Харрисон Форд («Терапия»);
  • Джек Лауден («Медленные лошади»);
  • Диего Луна («Машина»);
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Лучшая актриса второго плана в сериале

  • Лиза Колон-Зайас («Медведь»);
  • Ханна Эйнбайндер («Хитрости»);
  • Дакота Фаннинг («Рипли»);
  • Джессика Ганнинг («Олененок»);
  • Эллисон Дженни («Дипломатка»);
  • Кали Реис («Настоящий детектив: Страна ночи»).

Лучший стендап-комик

  • Джейми Фокс;
  • Никки Глейзер;
  • Сет Мейерс;
  • Адам Сэндлер;
  • Али Вонг;
  • Рами Юссеф.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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