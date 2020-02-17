На выходных в Сан-Франциско прошла церемония вручения Anime Awards от онлайн-сервиса Crunchyroll. Главную награду забрало аниме «Клинок, рассекающий демонов». В общей сложности сериал победил в трех номинациях. Впрочем, комедия «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» и второй сезон «Моб Психо 100» ему не сильно уступают.
Мы собрали всех победителей:
- Аниме года: «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba);
- Лучшая анимация: «Моб Психо 100 II» (Mob Psycho 100 II);
- Лучший опенинг: MOB CHOIR feat. sajou no hana — 99,9 из «Моб Психо 100 II»;
- Лучший эндинг: Konomi Kohara — Chikatto Chika Chikaa из «Госпожи Кагуи: В любви как на войне»;
- Лучший саундтрек: «Кэрол и Тьюсдей» (Carole & Tuesday);
- Лучший мужской персонаж: Тандзиро Камадо («Клинок, рассекающий демонов»);
- Лучший женский персонаж: Рафталия («Восхождение героя щита»);
- Лучший сэйю: Юити Накамура (Бруно Буччеллати из «Невероятные приключения ДжоДжо: Золотой Ветер»);
- Лучший режиссер: Тэцуро Араки и Масаси Коидзука («Атака титанов 3»);
- Лучший дизайн персонажей: «Дороро» (Dororo);
- Лучший протагонист: Исигами Сэнку («Доктор Стоун»);
- Лучший антагонист: Изабелла («Обещанный Неверленд»);
- Лучшая боевая сцена: Тандзиро и Незуко против Руи («Клинок, рассекающий демонов»);
- Лучшая пара: Кагуя Синомия и Миюки Сироганэ («Госпожа Кагуя: В любви как на войне»);
- Лучшая драма: «Сага о Винланде» (Vinland Saga);
- Лучшее фэнтези: «Обещанный Неверленд» (The Promised Neverland);
- Лучшая комедия: «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» (Kaguya-sama: Love is War).
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