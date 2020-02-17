На выходных в Сан-Франциско прошла церемония вручения Anime Awards от онлайн-сервиса Crunchyroll. Главную награду забрало аниме «Клинок, рассекающий демонов». В общей сложности сериал победил в трех номинациях. Впрочем, комедия «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» и второй сезон «Моб Психо 100» ему не сильно уступают.

Мы собрали всех победителей:

  • Аниме года: «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba);
  • Лучшая анимация: «Моб Психо 100 II» (Mob Psycho 100 II);
  • Лучший опенинг: MOB CHOIR feat. sajou no hana — 99,9 из «Моб Психо 100 II»;
  • Лучший эндинг: Konomi Kohara — Chikatto Chika Chikaa из «Госпожи Кагуи: В любви как на войне»;
  • Лучший саундтрек: «Кэрол и Тьюсдей» (Carole & Tuesday);
  • Лучший мужской персонаж: Тандзиро Камадо («Клинок, рассекающий демонов»);
  • Лучший женский персонаж: Рафталия («Восхождение героя щита»);
  • Лучший сэйю: Юити Накамура (Бруно Буччеллати из «Невероятные приключения ДжоДжо: Золотой Ветер»);
  • Лучший режиссер: Тэцуро Араки и Масаси Коидзука («Атака титанов 3»);
  • Лучший дизайн персонажей: «Дороро» (Dororo);
  • Лучший протагонист: Исигами Сэнку («Доктор Стоун»);
  • Лучший антагонист: Изабелла («Обещанный Неверленд»);
  • Лучшая боевая сцена: Тандзиро и Незуко против Руи («Клинок, рассекающий демонов»);
  • Лучшая пара: Кагуя Синомия и Миюки Сироганэ («Госпожа Кагуя: В любви как на войне»);
  • Лучшая драма: «Сага о Винланде» (Vinland Saga);
  • Лучшее фэнтези: «Обещанный Неверленд» (The Promised Neverland);
  • Лучшая комедия: «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» (Kaguya-sama: Love is War).

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