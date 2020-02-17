Хеллбой и его мир Этот краснокожий демон пахнет жареным арахисом, подпиливает рога, носит крест и может крепко надрать задницу.

Четвёртая стена и как её ломают Порой, когда персонажам тесно на экране и страницах, они могут вылезти оттуда и поболтать с аудиторией. Кстати, а вы уверены, что сами-то не персонаж?

Самые прибыльные фильмы в истории: бюджет/сборы Какие картины были наиболее выгодным вложением по соотношению сборы/бюджет? Давайте подсчитаем.