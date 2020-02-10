Лучшие аниме-сериалы 2019 года

Недавно мы рассказали о главных мультсериалах прошлого года. Как обычно, аниме мы собрали в отдельный топ — потому что его много и о нём хочется рассказать подробнее. 2019 год был богат на аниме: тут и продолжения двух главных хитов десятилетия, и городское фэнтези, и викинги, и, конечно, исекаи, куда теперь без них. Список составлен на основе опроса наших авторов и редакторов, без конкретных мест.

Клинок, рассекающий демонов

Аниме-сериал года

Новое аниме от студии Ufotable доказывает: чтобы создать качественное произведение, не обязательно изобретать нечто шокирующее и невиданное — достаточно с душой подойти к проверенному десятилетиями рецепту. По сути «Клинок, рассекающий демонов» — классический сёнен, сериал для мальчиков-подростков, где герой переживает утрату, решает стать сильнее и остановить силы зла, а потом в бесконечных боях обретает верных друзей и крутых соперников, у каждого из которых своя печальная история и скелеты в шкафу.

Но при этом сериал действительно интересно смотреть. Трогательные воспоминания и пафосные диалоги, шутки и кровавые битвы здесь чередуются в идеальном темпе и пропорциях. Даже обычно скучные серии про тренировку в «Клинке» пролетают на одном дыхании, с гэгами и флешбэками. Не в последнюю очередь благодаря постановке боёв, дизайну и анимации — шикарным по телевизионным меркам. На студии, снявшей Fate/Zero, знают, как должен выглядеть первоклассный экшен с мечами и магией, и у них явно хватает финансов для воплощения своих идей.

Обещанный Неверленд

Один из лучших триллеров в прошлом году вышел не в Голливуде, а в японской анимации. Место действия — детский дом и сад вокруг него. Главные герои — дети до 12 лет. Все остальные — враги. Что происходит в мире за пределами сада — загадка. Сколько вы продержитесь в таких условиях? А троице главных героев приходится не только выживать, но и планировать хитроумный побег. Да и остальных товарищей по несчастью тоже неплохо бы взять с собой…

Нежный возраст не мешает героям интриговать на уровне Киры из «Тетради смерти». А когда ситуация совсем накаляется, на экране обильно льется кровь и трещат кости. Подобный реализм может поначалу вызвать шок, но стоит признать: мы живем в мире, где популярны подростковые антиутопии, и такое повышение ставок — простая эволюция жанра. Здесь насилием не увлекаются, но сопереживать героям оно помогает.

Аниме и манга «Обещанный Неверленд»: дети на бойне как метафора Этот аниме-хит похож на сериал «Побег», только главные герои — дети, проворачивающие гениальные планы, чтобы сбежать из лап демонов.

Атака на титанов, 3 сезон

«Атака на титанов» мощно вернулась в 2019 году, хотя, по сути, нам показали лишь половину сезона. В 2013-м авторы раскрыли мифологию и устройство необычного мира, в 2017-м — очертили границы добра и зла и ближе познакомили с действующими лицами, а вышедшая в 2018-м первая половина третьего сезона с ходу бросила героев в битву, ставкой в которой был контроль над страной.

Ко второй половине страсти улеглись, и перед разведкорпусом встала простая вроде бы задача — дойти до места, где сокрыты тайны мироздания. В принципе, ограничься авторы раскрытием этих тайн, фанаты были бы довольны: уж очень давно они жаждали узнать природу титанов. Но короткая дорога от края деревни до нужного дома растянулась на шесть драматичнейших серий, в которых против разведчиков встали разумные титаны. Сериал вспомнил, что умеет быть отличной военной драмой, и показал такое противостояние силы и тактики, что предсказать исход было трудно. В итоге мы, конечно, узнали не всё, но ждать осталось недолго: история закончится уже в этом году.

«Атака на титанов», 3 сезон: кульминация по всем фронтам! Сериал рванул во все тяжкие, а конфликты становятся сложнее. Вместо борьбы с исполинскими чудовищами людям приходится воевать с людьми, а среди титанов нам показывают и разумных…

Сага о Винланде

Экранизация манги Макото Юкимуры стала одним из самых популярных исторических аниме всех времен. Правда, ее «историчность» примерно такая же, как у знаменитого игрового сериала «Викинги», где события разных эпох свалены в одну кучу. Правда, главный герой, исландский мореплаватель Торфинн Карлсефни, — личность реальная: это выдающийся исследователь Америки в эпоху до Колумба. Аниме рассказывает о его детстве и юности — естественно, с множеством выдумок. Но ведь о юных годах реального Торфинна вообще ничего не известно, так почему бы не пофантазировать?

В сериале нашлось место и попыткам героя отомстить за предательски убитого отца, и завоеванию Англии датчанами Свена Вилобородого и его сына Кнуда, того самого, которого в будущем назовут Великим, и даже элементам артуровского мифа. Аниме получилось по-настоящему многогранным: увлекательный сюжет, хорошо проработанный мир, неоднозначные персонажи, постепенно развивающийся главный герой — неудивительно, что оно имело успех и в Японии, и за ее пределами. А ведь история еще далека от завершения.

Клинок Бессмертного

Культовая самурайская манга Самуры Хироаки в свое время так и не была экранизирована до конца, так что её новая адаптация сразу привлекла внимание. И авторы не подкачали. Поклонники самурайского кино типа «Затоичи» и боевиков в духе «Убить Билла» должны быть довольны. Отрубленные конечности и море крови вперемежку с японским колоритом и философскими рассуждениями — таков экранный путь бессмертного ронина Мандзи и юной мстительницы Асано Рин. Аниме снято по заказу веб-сервиса Amazon Original, и в нем сознательно сделан упор на жестокую азиатскую экзотику, столь любезную сердцу западного зрителя.

Впрочем, «Клинок Бессмертного» — вещь довольно нишевая. И дело даже не в кровавости — кого этим сейчас удивишь? Главное, что в сериале слишком много чисто азиатского безумия в духе знатного любителя «красненького» Такаси Миике (не зря он снял игровую экранизацию этой манги). Так что аниме понравится далеко не всем, но тем, кто ценит «взрослое» японское кино, попробовать стоит.

Доктор Стоун

Совместить бойкий подростковый сериал, с приключениями, драками и неловкими любовными признаниями, и научно-познавательное шоу — задача не из лёгких, но создатели этого аниме справились с ней просто блестяще. История о гениальном старшекласснике Сенку, который пытается восстановить скатившуюся в каменный век цивилизацию, ни на минуту не даёт заскучать.

Герой постоянно что-то создаёт, от железных клинков и стеклянных банок до электрогенератора, антибиотиков и телефона, попутно кратко и доходчиво объясняя, как это работает. И аборигены постапокалиптического мира помогают ему во всём, от сбора материалов до борьбы со сторонниками первобытного строя, где выживают сильнейшие. Ведь Сенку наглядно им показывает, что наука делает жизнь гораздо проще и интереснее!

«Доктор Стоун» — настоящий гимн прогрессу, человеческой любознательности и упорству, этакий «Марсианин» от мира аниме. А на фоне засилья исекаев, чьи герои решают проблемы при помощи внезапно пробудившихся магических сил, этот сериал смотрится особенно свежо и жизнеутверждающе.

Восхождение Героя Щита

Исекай остаётся самым популярным жанром в аниме, а «Восхождение Героя Щита» — один из самых популярных исекаев прошлого года. Это история про неудачника Наофуми, который попал в параллельный мир и стал могучим героем… но и в новом мире его презирают и норовят подставить, несмотря на все подвиги. Оригинальное ранобэ Анэко Юсаги в Японии популярно, так что сериал ждали многие. В Японии создателей обвинили в том, что они выкинули из экранизации некрасивые поступки героя, сделав ее слишком прилизанной. Но западные зрители приняли сериал гораздо теплее, а особенным успехом он пользовался среди отечественных поклонников аниме.

Конечно, сериалу не хватает оригинальности. Но, возможно, именно благодаря сглаживанию неприглядных моментов авторам аниме удалось показать героя симпатичным и достойным сочувствия парнем, который, преодолев немало невзгод, стал не просто сильным, но и справедливым. В общем, если хочется глянуть что-то мотивирующее, способное вдохновить на преодоление жизненных невзгод, «Восхождение» вполне сгодится. Хотя, стоит признать, главное достоинство сериала — это не нытик Наофуми, а няшная зверодевочка Рафталия.

Досье лорда Эль-Меллоя II

Вселенная Fate/ настолько многогранна, что в неё вписываются аниме любого тона и жанра, от мрачного городского фэнтези до забавного кулинарного ситкома. Сериал о похождениях лорда Эль-Меллоя II, преподавателя магических искусств и по совместительству сыщика, раскрывает её ещё с одной стороны. Вместе с героем мы оказываемся в Лондоне, в самом центре интриг и опасных экспериментов заносчивых британских волшебников. И парой фаерболов местные происшествия не распутать: в ход идут и политика, и магические познания, и, конечно, дедукция.

Но это не только стильный мистический детектив. Это ещё и трогательная история о поисках своего места в мире, о долге и дружбе, чуть наивная, но неглупая и ненавязчивая. И зрелищных поединков здесь тоже хватает. Хитрых убийц и обезумевших призраков мало вычислить — их нужно ещё и остановить.

Дороро

Новая экранизация классической манги Осаму Тэдзуки пропитана мистикой и трагизмом. Молодой воин Хяккимару бродит по разорённой междоусобными войнами Японии в поисках демонов. Его отец, правитель одной из провинций, отдал собственного первенца нечисти в обмен на процветание своих земель. Демоны буквально растащили ребёнка на кусочки, но тот чудом выжил, вырос, овладел боевыми искусствами и теперь жаждет победить врагов и стать полноценным человеком.

Схватки с гигантскими пауками, акулами, ожившими статуями и прочими чудищами смотрятся жутко и динамично, как в заправском самурайском боевике. Но Хяккимару приходится скрещивать мечи и с людьми. Ослеплённые жаждой власти или наживы, болью, страхом или даже любовью, они ведут себя ничуть не лучше демонов. И тут можно уже не только насладиться кровавым зрелищем, но и поразмыслить о свободе, долге, цене исполнения желаний и прочих высоких материях.

«Дороро»: аниме и манга о волшебном инвалиде и гендерной неоднозначности История о победителе демонов, у которого нет ничего, кроме головы. Рассказываем о классической манге и её современной экранизации.

Ванпанчмен, 2 сезон

Первый сезон «Ванпанчмена» стал мировым феноменом, и продолжение было обречено остаться в его тени. Новой студии не удалось даже приблизиться к тому уровню качества, что задали предшественники. Но, несмотря на проблемы с анимацией, «Ванпанчмена» всё еще стоит посмотреть.

Новый сезон сместил фокус с Сайтамы и его стандартного набора шуток на других персонажей, в том числе Кинга и Гароу. Если сцены с первым — это в основном источник ироничного юмора, то за похождениями бойца, пытающегося свергнуть всю супергеройскую ассоциацию, стоит следить повнимательнее. Наблюдать за злодеем, который получает тумаки, но адаптируется к битвам против героев, неожиданно интересно, а его сражение с Геносом стало кульминацией сезона.

Про Сайтаму тоже не забывают. Жажда узнать, что такое боевые искусства, заносит его на грандиозный турнир, полный пафоса и стеба. А общий сюжет стал более размеренным, но при этом и более масштабным. Авторы разгоняются перед появлением устрашающей Ассоциации Монстров, полноценного столкновения с которой мы будем ждать в следующем сезоне.

А какое аниме запомнилось в прошлом году вам?