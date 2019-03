Обычный японский отаку (фанат аниме, манги и игр) Наофуми Иватани нашёл в библиотеке пыльную книгу «Оружие четырёх святых» — фэнтезийный роман про парней, которых призвали в магический мир для спасения его от нашествия демонов. Каждый из попаданцев получил Священное Оружие — Копьё, Меч, Лук и Щит, после чего начались шаблонные для таких историй приключения: обретение сподвижников, прокачка силы, получение лута, пополнение гарема… ну и многочисленные битвы, конечно.

Лениво листая страницы книги, Наофуми добрался до главы о приключениях Героя Щита. Но там его ждало нечто удивительное — листы были пусты. Не успел парень разозлиться на типографский брак, как его внезапно засосало внутрь книги! Оказалось, что теперь именно ему, Наофуми Иватани, как новому Герою Щита предстоит принять самое деятельное участие в отражении Волн Апокалипсиса — нашествия кошмарных тварей, грозящих уничтожить всё живое. Получив наказ от местного короля и познакомившись с соратниками — такими же отаку, только из альтернативных версий Японии, — Наофуми готовится принять свою участь великого героя. Вот только дальнейшие события не слишком этому благоприятствуют…

Один из главных шаблонов традиционных исекай (японских историй про попаданцев) в том, что протагонист, явно выраженный неудачник, перенесясь в другую реальность, обретает там несказанную крутизну. Он Избранный из древнего пророчества, все вокруг почитают его как святого. Он получает способности великого воина или мага, находит непобедимое оружие. Ему на шею вешаются фигуристые красотки. На худой конец, он попадает в тело аристократа, имеющего власть и прочие бонусы. В общем, настоящая мечта целевой аудитории — японских отаку, которые, как ни крути, нередко бывают неудачниками в реальной жизни.

Однако история Наофуми почти с самого начала отличается от множества исекай. Более того, во многом это издевательство над ними.

Хоть герой и получает Священное Оружие, оно пассивное и некрутое. Щит нельзя использовать при атаке, это вспомогательный предмет, эффективен он только при взаимодействии с Копьём, Мечом и Луком. А так как остальные попаданцы не склонны объединяться с Наофуми, его полезность при отражении Волн поначалу близка к нулю. Приходится герою вкалывать до изнеможения, чтобы повысить свой уровень, и вовсю напрягать мозги для получения доступа к дополнительным опциям Щита.

А ещё обладатель Священного Щита в этом мире имеет неоднозначную репутацию, основанную на древних легендах. Наофуми обо всём этом долго не догадывается — и никак не может понять, отчего к нему с самого начала относятся с неприязнью.

Наконец, почти сразу героя самым беспардонным образом ложно обвиняют в гнусном преступлении. От Наофуми отворачиваются все — другие попаданцы считают его бесчестным негодяем и не желают иметь с ним дела, местная элита поливает его помоями и лишает какой-либо помощи, воины-авантюристы и рыцари отказываются сражаться рядом, обычные люди чуть ли не плюют вслед, девушки бегут прочь со всех ног…

В общем, герой-неудачник, перенесясь в вожделенный волшебный мир, становится там полным изгоем. Разве это мечта отаку?

Протагонист подавляющего большинства исекай — ОЯШ (обыкновенный японский школьник): бесхитростный, временами глуповатый, с кучей нелепых комплексов, особенно в отношениях с противоположным полом. ОЯШ, как правило, ничего толком не знает и ни в чём не разбирается, за исключением игр, аниме и манги (ну, отаку же!).

А ещё классический ОЯШ — совершенно бесхребетное существо, эдакая «амёба на ножках». И вокруг этого ничтожества вращается Вселенная, а полчища грудастых красоток или секси-лоли стремятся записаться в его гарем! Таковы каноны исекай — хотя есть и исключения, конечно (особенно в последние годы). Наофуми Иватани как раз относится к исключениям.

Во-первых, он уже студент, а не школьник — конечно, двадцать лет ещё молодость, но всё же некий барьер в относительно самостоятельную жизнь герой преодолел. Во-вторых, попав в ситуацию, когда он вынужден опираться лишь на собственные силы, герой проявляет недюжинную смекалку и оборотистость. Принцип «хочешь жить — умей вертеться» становится основополагающим для Наофуми. Он помогает другим только за деньги или услуги — никакого бессмысленного альтруизма! Какой контраст с большинством типичных попаданцев, которые влезают в опасные для жизни передряги из напускной удали или по той бессмысленной простоте, которая зачастую хуже воровства!

Наофуми притягивает внимание именно рациональным подходом к геройству. Он действует как нормальный взрослый человек, который, вынужденно попав в непростую ситуацию, пытается выжить и по возможности остаться в плюсе. Никакой бесящей тупости типичного фэнтезийного юнца-протагониста!

Наофуми просчитывает свои действия наперёд, думая о последствиях. А если допускает ошибки, в дальнейшем их учитывает, чтобы не угодить впросак вновь. Взрослая рассудительность Героя Щита противопоставлена лихим, но бездумным действиям остальных попаданцев — один выпускает в мир древнюю магию, другой убивает дракона, третий прогоняет скверного правителя. Все эти благие, на первый взгляд, действия приводят к печальным последствиям. Потому что мало совершить подвиг, а потом уйти в закат; нужно ещё понимать, чем твои подвиги обернутся в будущем. Подвиги Священных Героев становятся трагедией для окружающих — и именно Герою Щита приходится разгребать последствия. Но не бесплатно — нет уж, дудки! Любой подвиг имеет свою цену, строго по прейскуранту.

Наконец, Наофуми балансирует на грани перехода в разряд антигероев — а такой дуализм всегда имеет головокружительный успех в аниме (и не только там). Герой, который может стать злодеем, — что может быть занимательнее? Из-за того, что почти любое действие Героя Щита в глазах окружающих — особенно властей — автоматически приравнивается к преступлению, Наофуми находится в состоянии перманентной ненависти и гнева.

В сражении ему это помогает — он обретает особую силу, наподобие состояния берсерка. Но безудержная ярость подталкивает героя к переходу на «тёмную сторону Силы». Ненависть грозит захлестнуть Наофуми настолько, что у него появляется стойкое желание не просто прекратить сражаться против Зла, а даже примкнуть к нему, чтобы сжечь этот несправедливый мир со всеми его обитателями. И только влияние друзей может остановить трансформацию Наофуми…

Друзья и соратники протагониста играют значительную роль в любом исекай. Даже такой «одинокий волк», как Кирито из SAO, не смог бы добиться успеха без поддержки Асуны, не говоря уже о целой толпе менее значимых сподвижников. Однако Наофуми изначально поставлен в такие условия, что друзья у него отсутствуют как класс: кому охота связываться с извращенцем-насильником? Правда, почти с самого начала ему помогает мастер-оружейник, но не бесплатно.

Потому Наофуми приходится попросту купить себе «друга» — или, точнее, рабыню. Только такому товарищу Герой Щита может довериться, потому что раб магически привязан к хозяину и не может его предать. Так спутницей Наофуми становится зверочеловек Рафталия, трогательная девочка-тануки, которая очень быстро превращается в очаровательную девушку, готовую пожертвовать чем угодно ради своего господина. Именно самоотверженные усилия Рафталии удерживают Наофуми от перехода на тёмную сторону.

Затем компания Героя Щита обогащается ещё несколькими персонажами, но по-настоящему доверять Наофуми может только своим рабам. Нельзя сказать, что это совсем уж новаторский ход для исекай, но обычно тема рабства обыгрывается лишь в историях с уклоном в этти (эротику) или даже откровенный хентай, где хозяин использует рабынь вполне определённым образом.

Так что же, пора бросать в воздух чепчики и другие предметы домашнего обихода? Полку замечательного аниме прибыло?! Не стоит торопить события…

Проблема в том, что нешаблонные ходы у автора оригинального сюжета Юсаги Анэко быстро заканчиваются. Под занавес третьего тома ранобэ Герой Щита разбирается со своими основными неприятелями — причём наказан порок будет совершенно детсадовским образом, — после чего приключения Наофуми превращаются в штамповку. Все банальные клише исекай идут в ход — Наофуми становится непобедимым нагибатором, он сам и его спутники в полпинка выносят любого врага, гарем героя непрестанно пополняется, на его голову сыплются всяческие плюшки…

При этом автор, помня о главной «фишке» героя, постоянно заставляет Наофуми испытывать гнев. Но герой уже сам первым обижает других — и всё для того, чтобы, нарвавшись на ожидаемую ответку, воспылать своей фирменной яростью. И смотрится это по-дурацки.

Ещё в ранобэ полно филлерных арок, куча новых шаблонных персонажей, необязательных приключений и подвигов… А главное — нелепой жестокости, заставляющей задуматься о душевном здоровье автора. Так, в конце 16-го тома, одолев очередного супостата, Наофуми и его союзники устраивают настоящую вакханалию изощрённых пыток и казней. Конечно, это не «Берсерк», автор ограничивается лишь перечислением. Но список членовредительств и смертоубийств, составленный с дотошностью опытного бухгалтера, не слишком положительно характеризует героя и его «хороших» сподвижников.

В общем, всё лучшее в оригинальном ранобэ ограничивается тремя томами. Впрочем, аниме, хоть и основано на ранобэ, не обязано следовать ему в точности. Есть масса примеров того, как аниматоры используют лишь основную сюжетную линию оригинала при экранизации. Иногда их отсебятина бывает удачной, иногда не очень.

Будем надеяться, что сценарист Кэйко Кёинаги и режиссёр Такао Або возьмут у ранобэ Юсаги Анэко лишь лучшие моменты и уберут всё лишнее. Может, тогда «Восхождение Героя Щита» действительно останется одним из самых ярких аниме нынешнего года. Пока задатки для этого у сериала налицо.

«Восхождение Героя Щита»: ранобэ, манга, аниме

Цикл ранобэ «Восхождение Героя Щита» (The Rising of the Shield Hero / Tate no Yuusha no Nariagari) выходит с 2012 года и насчитывает уже девятнадцать томов. Сценарист Юсаги Анэко, иллюстратор Сэйра Минами. Вначале ранобэ выходило как веб-роман, затем за его выпуск взялось издательство Media Factory. Ранобэ также издается в США.

С 2014 года выходит одноимённая манга — сокращенная версия ранобэ; пока вышло двенадцать томов. Авторы те же плюс художник Айя Кью. Манга выпускается также во Франции, Италии, Германии и США. В России её издает XL Media.

Аниме-сериал, в котором заявлено двадцать пять эпизодов, выходит с 9 января 2019 года на канале AT-X. Режиссёр Такао Або, сценарист Кэйко Кёинаги, производство студии Kinema Citrus.