Лучшие мультсериалы 2019 года: утки, пушки, психоанализ и роботы

Анимация идеально подходит для фантастики: всё, что можно придумать, можно нарисовать. В прошлом «Мир фантастики» не раз называл тот или иной мультсериал лучшим сериалом года, а в последнее время мы выделяем им свой собственный топ. И нет, мы не забыли про аниме. Просто оно бы не влезло в этот список.

10. Утиные истории, 2 сезон

Второй сезон возрождённых «Утиных историй» уделяет ещё меньше внимания центральному сюжету. Тайну исчезновения Деллы Дак развеивает её личный эпизод, а последствия Войны теней решаются между делом. Зловещую Магику низводят до уровня рядовой злодейки, и армия лунян заменить её не способна. Но зачем нам злодеи, если у нас есть такие герои? Скрудж и его племянники и сами могут напридумывать себе интересных проблем: отправиться в прошлое, сидя в ванной, или наткнуться в глуши на гигантское агрессивное растение.

Но запомнится второй сезон «Уток» за другое. Десятки персонажей, как старых, так и абсолютно новых, присоединяются к героям в их приключениях. Чёрный Плащ получает лучшую историю становления, какую только можно было представить, — а ведь мы уже почти списали со счетов этого героя девяностых! Кажется, в Disney решили использовать популярный сериал для раскрутки целой серии проектов: в грядущем сезоне нас ждут персонажи «Чудес на виражах», «Чипа и Дейла», Гуфи, Дейзи Дак и многие другие. Главное, чтобы планка качества осталась на прежнем уровне.

Утиные истории, 2 сезон: Чёрный Плащ и гадкий утёнок Новый сезон «Утиных историй» уже выходит на русском языке на канале Disney. Алексей Ионов уже видел его в оригинале и делится впечатлениями.

9. Приятели с пушками

Пятнадцать лет назад сценарист, продюсер и аниматор Лешон Томас начал выпускать комикс на стыке постапокалипсиса, фэнтези и фантастики. После его закрытия Томас занимался проектами для ТВ, в том числе «Легендой о Корре» и «Гетто». В 2014-м он запустил краудфандинг на один анимационный эпизод по комиксу, а Netflix выкупил проект, заказав полноценный сезон из двенадцати серий.

Сериал стирает грань между аниме и западными мультсериалами: «Приятели» выполнены в аниме-стилистике, рисовали их в Японии, но основные продюсеры и сценаристы при этом из США. Главный герой — молодой преступник-раздолбай по имени Филли Зе Кид (понятно, к кому отсылка), который не может умереть. Волею случая два робота — андроид Сэм и дроид-помощник Кейси — втягивают его в конфликт вокруг государственного переворота. История постоянно подкидывает запоминающихся персонажей с безумным дизайном, неожиданные твисты и очень эмоциональные сцены. «Приятели с пушками» прошли почти незамеченными, а жаль: это яркая история в духе «Тригана», полная драмы и юмора.

8. Мао Мао: Герои чистого сердца

Чёрный Плащ вернулся в новых «Утиных историях»? Ха! Мао Мао — вот настоящий Чёрный Плащ XXI века. Этот чёрный кот с катаной пародирует Бэтмена и фильмы про ниндзя, говорит уморительно пафосные фразы суровым голосом и считает законы супергеройского жанра своим жизненным кредо. Его напарники — забавный увалень-механик и гиперактивная наивная девочка… Знакомо?

Нет, создатели «Мао Мао» вовсе не пытались скопировать «Чёрного плаща» — это довольно разные сериалы. Они просто обыгрывали и пародировали те же тропы и штампы. У «Мао Мао» своя атмосфера, своя вселенная и свои герои. Киборг Барсуклац, несмотря на сюжетную роль, совершенно не похож на дурачка Зигзага, а город, который защищают Мао Мао с товарищами, уместнее смотрелся бы в мире «Времени приключений». До глубины соседа по каналу Cartoon Network «Мао Мао» пока не дотягивает, но если вам нужно смешное приключение на 20 минут, как в детстве, — это оно и есть.

7. Отмена

Сюрреалистичный мини-сериал о переживании травматического опыта от создателей «Коня БоДжека»; в главных ролях — Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») и Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»). Главная героиня Альма никак не может смириться с гибелью отца и однажды попадает в аварию из-за того, что видит на обочине его — или воспоминание о нём. Девушка оказывается в коме, а когда приходит в себя, с ней связывается… покойный отец, который убеждает Альму использовать дар путешествия в пространстве и времени. Родные волнуются за Альму: им кажется, что девушка сходит с ума. Или не кажется?

«Отмена» подкупает тем, как поднимает важные темы вроде общения с психически больными близкими или попытки справиться с потерей. А анимация на основе ротоскопии с акварельными фонами и потрясающими переходами усиливает впечатление многократно. Некоторых расстроил неоднозначный финал, но, по задумке создателей, не на все вопросы можно дать ответы.

6. Харли Квинн

В ярком солнечном Готэме происходит очередная перестрелка с ограблением — Джокер с Харли и помощниками вытряхивают баблишко у миллионеров на роскошном лайнере. На место прибывает Бэтмен, которому почти удаётся поймать клоуна, но тот сбегает, пожертвовав Харли. Джокер обещает вызволить подружку из Аркхема на следующий же день, но в итоге преступница остаётся в лечебнице на целый год, пока её не вытаскивает Ядовитый Плющ. Девушка открывает Харли глаза: всё это время Джокер морочил ей голову и просто использовал, а никакой любви между ними нет. Харли решает, что сама добьётся признания в суперзлодейском мире, и начинает искать собственных подручных.

«Харли Квинн» — едва ли не лучшее, что случалось со вселенной DC на телеэкранах за последнее время. Взрослый мультсериал с похабностями, уместным матом, оправданной жестокостью и грузовиком самоиронии использует знаковых персонажей, высмеивает идиотские клише и опирается на массовую культуру и тренды. За шуточками на грани фола (например, о любви Джокера к Бэтмену или о мамке Короля Акул) скрывается история о попытках прервать токсичные отношения, разобраться в себе и добиться уважения.

5. Принц-дракон, 3 сезон

В третьем сезоне «Принца-дракона» создатели мультсериала завершили почти все основные линии и конфликты, позволив героям наконец-то добраться до финала путешествия. Волшебный мир изменился к лучшему, а злодеи оказались низвергнуты — хотя бы на время.

В 2018-м первый сезон «Принца-дракона» вызвал противоречивые отзывы — из-за малого количества кадров в секунду и чересчур личной истории, которая не позволяла раскрыть масштабный и удивительный мир в полной мере. В продолжениях авторы дали то, о чём их просили, и даже больше: персонажей из разных рас и народов, диковинных созданий, сложную историю и уместную драму. FPS тоже выровняли, из-за чего анимация стала куда приятнее глазу.

Третий сезон, за небольшими исключениями, выдерживает динамичный темп и комедийно-драматичный тон — именно за это зрители по всему миру когда-то влюбились в «Легенду об Аанге». «Принц-дракон» пусть и не идеален, но показывает себя её прилежным наследником.

«Принц-дракон», 3 сезон: финал эпического фэнтези Третий сезон завершил основные сюжетные линии с необычайным размахом и подвёл зрителей к следующей истории в мире «Принца-дракона».

4. Бесконечный поезд

Пилотный эпизод этого проекта Cartoon Network выпустил ещё в 2016 году, и он получил достаточно положительных откликов от зрителей, чтобы превратиться в полноценный сезон с десятиминутными сериями. Все предрекали, что «Бесконечный поезд» с его безумными вагонами-мирами займёт нишу «Времени приключений», но в итоге мы получили историю, скорее близкую к «По ту сторону изгороди». Девочка Тюльпана проходит таинственный бесконечный поезд, попутно разбираясь в своих страхах и истинных желаниях. Сериал интересно раскрывает такие темы, как проработка личных травм и бегство от прошлого.

Единственный серьёзный минус «Бесконечного поезда» — бешеный темп. За десять минут иногда просто не успеваешь как следует осмыслить происходящее, да и раскрытию персонажей и ответам на вопросы стоило бы уделить больше времени.

3. Первобытный

Геннди Тартаковски вернулся на телевидение с новым анимационным сериалом. Уже этого достаточно, чтобы рекомендовать «Первобытного» к просмотру. Но обозначим подробности: это взрослая и брутальная история о выживании сурового одиночки в условном каменном веке. После смерти семьи от лап «злых» динозавров он сходится с динозавром «добрым» (да, забудьте про реализм и историчность — это не наш мир), и теперь они, полагаясь друг на друга, пытаются выжить в этом недружелюбном и опасном мире.

У «Первобытного» потрясающая эстетика, которая сочетает узнаваемый стиль Тартаковски (все эти толстые контуры) с плавной анимацией и богатой мимикой персонажей. Последнее особенно важно, ведь в мультсериале нет диалогов. Каждый кадр хочется рассматривать на паузе: от шерсти и бивней мамонтов до поразительных пейзажей. А ещё «Первобытный» умело сохраняет контраст жестокого экшена и безмятежных эпизодов. Сцена с театром теней чудо как хороша!

Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека Вдумчивый и медитативный сериал о всаднике на динозавре, включающий такие необходимые для просветления элементы, как ультранасилие и звериный рёв.

2. Рик и Морти, 4 сезон

Каждый сезон «Рика и Морти» неизбежно оказывается в таком списке. Возвращения этого сериала мы ждали чуть ли не больше, чем финала «Игры престолов», и оно уж точно получилось лучше. Как обычно, что ни серия, то циничная деконструкция излюбленных тем НФ, готовые к старту мемы — и неожиданная душевность там, где вы меньше всего этого ждёте. В каком ещё сериале самым трогательным мог оказаться эпизод про… идеальный туалет? Кто ещё мог так убедительно доказать, что знать будущее может быть опасно? Ну а фильмы о великих ограблениях мог высмеять кто угодно — но «Рик и Морти» спародировали даже само это высмеивание!

Джастин Ройланд и Дэн Хармон не собираются отпускать Рика и компанию на покой ещё как минимум шесть сезонов. И если они будут хотя бы не хуже четвёртого, у нас один ответ: «Сукины вы дети, мы в деле!»

1. Любовь, смерть и роботы

Мультсериал года

Неожиданный и очень приятный подарок от Netflix для всех любителей фантастики: сборник короткометражных мультфильмов. В антологию вошли очень разные работы, от комичной сатиры на тему путешествий во времени до медитативной притчи о самоубийстве. Заявленная в названии тема даже не пытается удержать их вместе. «Аниматрице» задавал тон фильм Вачовски; короткометражки Netflix отличаются друг от друга и сеттингом, и стилем рисунка.

В антологии нашлось место и реалистичной компьютерной графике, и ярко выраженной восточной стилистике, и живым актёрским работам. Постапокалиптическая история трёх роботов-туристов оказывается философской притчей о гибели человечества, а счастливая встреча старых друзей на самом краю галактики — трансцендентным кошмаром. Сборник не даёт заскучать, захватывая внимание если не сюжетом, то визуальным рядом и необычной подачей истории.

Что особенно прекрасно, большая часть короткометражек — экранизации рассказов современных фантастов: Аластера Рейнольдса, Джона Скальци, Кена Лю… Разнообразие антологии и качество отдельных мультфильмов не оставили нам выбора: это мультсериал года.