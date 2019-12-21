Утиные истории, 2 сезон: Чёрный Плащ и гадкий утёнок

Жизнь летит, как ураган в утиных сказках. Винт Разболтайло продолжает эксперименты с клонированием. Вилли изобретает всё новые схемы быстрого и не вполне законного обогащения. Скрудж и Гломгольд всё соперничают. Понка грустит по пропавшей подруге. Дональд пытается отдохнуть, актёр Джим Старлинг — получить роль в крупнобюджетном перезапуске «Чёрного Плаща». А на Луне Делла Дак не оставляет попыток вернуться домой, к семье.

При просмотре новых «Утиных историй» первым делом в глаза бросаются стилистика рисунка и цветовая палитра — совершенно не такие, как в оригинале. На смену плавным, округлым линиям и ярким краскам конца восьмидесятых пришли угловатые мордашки и более приглушённые, словно замыленные тона. Однако в угловатой стилистике есть свой шарм, к ней довольно быстро привыкаешь, и после этого у новых «Уток» практически не остаётся недостатков.

Создатели новых «Утиных историй» — фанаты первоисточника, будь то старый мультсериал или комиксы Карла Баркса, и любовь к оригиналу прослеживается в каждой серии нового шоу. Авторы не стремятся спорить или конкурировать с предшественниками, они просто решили рассказать новые и актуальные истории, осовременив облик персонажей и всего сериала.

Да, утята обзавелись индивидуальностью, Зигзаг поглупел, миссис Клювдия с Поночкой превратились в крутышек, Фентон стал латиноамериканцем, а Пупс… не будем о больном. Но большинство героев остались прежними. Скрудж всё так же обожает приключения, Дональд стремится защитить семью, Зигзаг — мастер аварийных посадок, Винт — гениальный, но зачастую непонятый самим Винтом изобретатель, Фентон — супергерой, а Глэдстоун… остаётся Глэдстоуном. Сценаристы пытаются ухватить и передать самую суть персонажей и разглядеть в них новые качества, но делают это с огромным вниманием к мелочам.

Как говаривал мой прадед, дайте мне десяток шотландцев и волынщика, и я устрою вам мятеж. Скрудж Макдак, почётный гражданин города Глазго

Во втором сезоне авторы продолжают развивать свою вселенную — в первую очередь за счёт новых героев. К классическому составу персонажей добавились Чёрный Плащ (да, снова), кузен Фетри Дак, профессор Людвиг фон Дрейк, пещерная утка Бубба, Хосе Кариока и Панчито Пистолес — друзья Дональда по классическому мультфильму 1940-х годов «Три кабальеро». Сценаристы не обделили вниманием и эпизодических персонажей комиксов. В новом сезоне появились даже зомби по имени Бомби и сосед Дональда по имени Джонс — в мультсериале он превратился в менеджера Дональда по управлению гневом.

При этом авторы не забывают и о собственных персонажах, развивая тех, кто появился ещё в первом сезоне, и вводя новых действующих лиц. Среди них — экономическая советница Гломгольда мисс Оулсон, лунная воительница капитан Пенумбра, романтический интерес Фентона Крякшелла-Кабреры Ганда Ди и новая подружка Поночки Вайолет Саблекрыл. Ну а Мэнни дорос до весьма ценного члена команды.

Любопытство авторов и их внимание к мельчайшим деталям приводит к интереснейшим открытиям и неожиданным сюжетным ходам. Так, Делла Дак, сестра Дональда и мать тройняшек, впервые появилась в комиксах одновременно с сыновьями, оставила детей на воспитание дядюшке, испарилась и больше не появлялась. Сценаристы новых «Уток» задались вопросом, что же с ней случилось, и ответ на него лег в основу сюжета первых двух сезонов. И если в первом сезоне утята только и делали, что искали ответы, то второй развивает тему гораздо подробнее.

Делла не просто появляется и объясняет, почему её так долго не было. Спустя десять лет она возвращается в семью. Теперь Делла и дети должны научиться жить вместе, — а в процессе они много узнают и о себе, и друг о друге, и о мире вокруг.

К сожалению, при таком обилии персонажей невозможно не обделить кого-то вниманием. Во втором сезоне «Утиных историй» жертвами стали Дональд и Чёрный Плащ. ЧП попросту тесно в рамках сериала — не зря же в 1990-е он был героем собственного шоу. Но при этом серия о становлении настоящего Чёрного Плаща — украшение всего сезона и одновременно блестящая пародия на все фильмы о Бэтмене, особенно на трилогию Кристофера Нолана.

С Дональдом всё обстоит куда печальнее. То ли он не нужен сценарию, то ли авторы не могут понять, что с ним делать. От Дональда пытались избавиться добрую половину сезона — то в круиз его отправят, то на Луну сошлют, то на необитаемом острове забудут. Кстати, в последнем случае авторы спародировали «Изгоя» с Томом Хэнксом: заставили героя сидеть на диете из морской воды и песка и подружиться с арбузом.

Впрочем, если помните, в оригинальном мультсериале его вообще списали из сюжета в первой же серии. Создатели классики вспоминали о его существовании лишь пару раз, причём неизменно выставляли дурачком.

А вот Дилли Дак страдает от противоположного: ему уделили достаточно внимания, но персонаж получился на редкость отталкивающий. Дилли помешан на идее обогащения, однако, в отличие от Скруджа, утёнок не собирается зарабатывать состояние честным и упорным трудом. Все схемы Дилли проваливаются и оборачиваются неприятными последствиями для самого утёнка и остальных членов его семьи.

Но Дилли не готов учиться на собственных ошибках, даже когда в результате своих поступков попадает под домашний арест. Лишь когда мечта Дилли исполняется и он ненадолго становится самым богатым селезнем в мире (а заодно начинает вести себя так, что его хочется придушить), он наконец понимает, что ещё не готов к богатству, и усваивает урок скромности.

Впрочем, пример с Дилли показывает, как мультсериалы могут подавать хороший пример без занудного морализаторства. «Утки» учат важным и актуальным вещам: значимости семьи и друзей, важности упорного труда, а также тому, что самый идиотский план порой самый эффективный.