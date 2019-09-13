«Дороро»: аниме и манга о волшебном инвалиде и гендерной неоднозначности

В средневековой Японии эпохи Сэнгоку царят смута и хаос. Земли страдают от непрекращающихся войн, неурожая и нападений чудовищ. Чтобы защитить свои владения, местный правитель Дайго Кагемицу заключает союз с демонами. Те выдвигают условие, что заберут тело первого сына Дайго. Он соглашается на эту жертву, и у него рождается едва живой ребёнок, лишённый кожи, глаз и всех частей тела, кроме головы. Дайго приказывает уничтожить младенца, но мать спасает малыша, отправив его в лодке по реке. Младенцу везёт: его подбирает врач-протезист, делает ему искусственное тело и учит сражаться.

Кто есть кто в «Дороро»

Приёмыш, которого назвали Хяккимару, демонстрирует удивительные боевые навыки, хотя он абсолютно незряч. Его преследуют злые духи, и юноша отправляется в одинокое странствие, чтобы убить всех демонов и вернуть собственное тело.

По дороге к нему присоединяется маленький воришка Дороро: он очень хочет украсть меч героя, и это становится поводом для совместного странствия. У Дороро тоже весьма трагическая биография: он сын благородных разбойников, которые грабили богатых и затем были преданы своими же людьми. Впрочем, с Дороро не так всё однозначно: впоследствии раскрывается, что он девочка, хотя сам Дороро это яростно отрицает…

Дуэт Хяккимару и Дороро — это классическая пара «воин и ребёнок», где суровую решительность одного дополняет детская наивность другого. Но «Дороро» по-своему переосмысляет штамп. Хяккимару — по крайней мере, в оригинальной манге, — парень весёлый и способен на шутку. А Дороро — хитрый негодник, который хочет обобрать товарища, а не требовать у него защиты. Важный момент в их отношениях — неизбежная разлука: после главной битвы их пути расходятся. Что они делают после этого — вопрос открытый, и каждое последующее произведение по вселенной «Дороро» по-своему отвечает на этот вопрос.

Другие важные персонажи не отличаются проработанными характерами, но хорошо смотрятся как типажи. Бива-Хоси, слепой старик, играющий на японском инструменте бива, — наставник Хяккимару. Его роль сводится к тому, чтобы периодически появляться, сообщать герою очевидную мораль и исчезать. Дайго Кагемицу — жаждущий власти узурпатор. Его сын Тахомару — самовлюблённый наследник, сражающийся за отца. Именно этот персонаж больше всех развился в адаптациях: он сыграл важную роль в манге-ремейке, а затем и в аниме.

Мать Хяккимару — добросердечная женщина, она в ужасе от действий супруга и тяжело переживает потерю сына… на этом её функции заканчиваются. Она делает немного, но этого хватает, чтобы драма Хяккимару ощущалась острей, — например, при встрече с нею. Есть ещё Мио, одна из возлюбленных Хяккимару. Эту добрую девушку, которая воспитывала при храме детей-инвалидов, жестоко убивают солдаты. Смерть Мио — одна из множества драм главного героя, но она никуда не ведёт: со временем он влюбляется снова и уже не переживает о прошлой любви.

«Дороро» в манге

Манга «Дороро» — одна из самых известных и при этом непопулярных работ патриарха аниме Осаму Тэдзуки. Она занимает всего четыре (в некоторых изданиях три) тома, выходивших с 1967 по 1969 год. Краткость и скомканный финал при эпической завязке связаны с тем, что «Дороро» поначалу не снискал популярности, а Тэдзука был нагружен другими проектами. Одновременно с мангой выходил сериал, где истории попытались придать завершённый вид.

Манга удачно сочетает жанры квайдана (японской мистики про призраков и ёкаев), дзидайгэки (костюмно-исторического самурайского эпоса), кровавого боевика, драмы и, конечно, комедии. Узнаваемый мультяшный стиль Тэдзуки в сценах с ультранасилием и чудовищными монстрами современному читателю может показаться странным. Но особенности стиля и делают мангу уникальной: сверхъестественная жуть и натуралистическое насилие очень оригинально сочетаются с комичными ситуациями и карикатурными персонажами.

Каждое из последующих произведений, созданных на основе манги, по-своему перерабатывало недораскрытые в ней идеи. В основном «Дороро» делали более мрачным и реалистичным, лишая его комедийности. И игры от Sega, и полнометражный фильм 2007 года, и манга 2018-го, и даже сериал 2019-го не так творчески подходят к своему формату, как оригинальная манга. Все они, кто успешно, кто нет, сосредоточились на истории, выведя на первый план героический эпос про борьбу сверхъестественного инвалида с демонами и самураями-эксплуататорами.

Все эти проекты вышли более сорока лет спустя после оригинала (кроме игры на PC-88). Похоже, до 2000-х «Дороро» воспринимали как странную вещь, которую некуда приткнуть — ни в сёнен, ни в дзидайгэки, ни в ужасы, ни в детский сериал. Но из всех произведений Осаму Тэдзуки именно «Дороро» больше всего нуждался в ремейке. Эта история, незаслуженно обделённая вниманием, легко адаптируется под любое десятилетие и любой жанр. С ней можно делать что угодно, уводить хоть в абсурдную комедию, хоть в героическую костюмную драму, хоть в боди-хоррор. Благодаря неординарности художественного решения «Дороро» даёт большой простор для самовыражения: одна экранизация не будет похожа на другую.

Они и не похожи.

Сериал «Дороро» анонсировали в марте 2018 года. Проект с самого начала выглядел интригующе: его снимал Казухиро Фурухаши, режиссёр «Бродяги Кэнсина» и один из сценаристов сериала «Мононоке»; к озвучке была привлечена сильная команда сейю — Хироки Сузуки, Рио Сузуки, Наоя Учида.

Частично экранизация основана на манге-ремейке «Легенда о Дороро и Хяккимару», которая начала выходить в 2018 году. На данный момент опубликовали всего десять глав, и манга ушла на перерыв, не завершившись даже промежуточным финалом.

Её создатели отказались от карикатурного стиля: манга тяготеет к реалистическому изображению. Центральные персонажи выглядят утончённо, с пропорциями, свойственными скорее жанру сёдзе. Это неожиданно изменило образ Хяккимару, которого до того трактовали как традиционно маскулинного героя. Но для Дороро такой дизайн выглядит сомнительным, разрушая важную для персонажа гендерную интригу.

В ремейке уделяется более важная роль Бива-Хоси, Хяккимару стал мрачнее и замкнутее (тут чувствуется влияние игры 2004 года Blood Will Tell), его биографию пересмотрели. Сильнее всех преобразился Тахомару — сын Дайго Кагемицу и младший брат Хяккимару. Из второстепенного наследника злодея он стал одним из важнейших персонажей… и малоэмоциональным безруким инвалидом, одержимым духом лисы. По идее, это должно было стать зеркальным отражением ситуации Хяккимару… но нет.

Хотя в ремейке семейным отношениям клана Кагемицу уделено больше внимания, именно Тахомару можно считать главным злодеем «Легенды». Он чаще взаимодействует с героями и противостоит Хяккимару как по сюжету, так и на символическом уровне. Дайго Кагемицу выступает исключительно как катализатор истории и образ того, с чем борется Хяккимару.

Было ли это перенесено в аниме? Ну, отчасти.

Новая экранизация «Дороро»

Сценарий сочетает находки оригинальной манги и ремейка 2018 года. Из второго сохранилась более активная роль Бива-Хоси, некоторые дизайны и углубление семейной драмы клана Кагемицу и Хяккимару. Но на этом и всё. Что же в итоге предлагает сам сериал?

По сюжету сериал куда ближе к оригиналу Тэдзуки, чем к ремейку, на котором формально основан. Доминирующими жанрами остаются ужасы и историческая драма, но при этом сохранён и даже подчёркнут антифеодальный пафос оригинала — в ремейке это сильно сгладили в угоду личной трагедии Хяккимару. Комедийных моментов немного, и связаны они в основном с Дороро. Его образ получился одним из самых удачных. Дороро одновременно забавен в роли помощника героя и драматичен как сирота, потерявший родителей в военное время.

Образ Хяккимару взят из ремейка, но подвергся изменениям, которые придали персонажу оригинальности. Прежде всего, Хяккимару в этой версии почти немой. Дар речи он обретает не сразу, и даже когда «забирает» язык у одного из поверженных демонов, то всё равно почти не разговаривает. В оригинале 1967 года Хяккимару обменивался колкими фразочками с Дороро и произносил пафосные монологи, в игре Blood Will Tell стал суровым и молчаливым, но не немым. Даже в «Легенде о Хяккимару и Дороро» ему оставили голос.

А в сериале он лишён не только речи, но и зрения: его возвращение становится последним и кульминационным испытанием Хяккимару. До последней серии он остаётся слепым… ну, почти. Это такая слепота Сорвиголовы, позволяющая видеть энергии существ (что позволяет Хяккимару отличать демонов от людей) и легко обходить препятствия. Тем не менее его слепота — важный элемент сериала и воплощение сразу двух ключевых тем: физической ущербности героя и способности персонажей видеть — в широком смысле слова.

Акцент на переживаниях Хяккимару из-за утраты тела по-иному раскрывает характер героя. Он не просто более суровый и молчаливый — как ни странно, он неуравновешеннее, чем в оригинале. Его лицо в основном бесстрастно, он часто не понимает, как принято вести себя в обществе, но в моментах, когда Хяккимару на что-то эмоционально реагирует, его чувства намного ярче.

Он не просто испытывает боль при возвращении частей тела — он кричит и долго не может прийти в себя. Он не просто приходит в ярость от убийства любимой девушки или похищения Дороро — он не может контролировать себя в такие моменты и пугает даже близких. Он не просто добр с приёмным отцом — он проявляет такую нежность, какой никогда не проявлял Хяккимару из оригинала. Новая экранизация и сохранила основы его образа, и развила заданные оригиналом темы и конфликты. Это действительно удачная интерпретация персонажа.

Дайго Кагемицу из сериала не столько хочет власти над измученной войнами Японией, сколько заботится о собственных землях. Он всё ещё алчен и властолюбив, но на сделку с демонами пошёл, чтобы обеспечить мир в своих деревнях. А всякий раз, когда Хяккимару убивает демонов и возвращает себе части тела, на процветающих землях клана Кагемицу случаются бедствия — засуха, разбойные набеги, атака кланов-соперников.

Лучше, чем в манге, раскрыт Тахомару. Он находится в центре сюжета и делит время с Хяккимару и Дороро поровну, но не похож ни на персонажа Тэдзуки, ни на образ из ремейка. Он движим и желанием защитить людей, которыми повелевает его отец, и обидой на Хяккимару за невнимание матери, которая игнорирует второго сына, оплакивая первого. Большинство самых удачных серий посвящено Тахомару, его отношениям с родителями или общению с простыми жителями.

На этом фоне немного блекнет мать Тахомару и Хяккимару. У неё есть своя сюжетная линия, и это хорошо: её предшественницы в любом из «Дороро» такой роскошью не обладали. Но эта линия не выходит за пределы однообразных угрызений совести, молитв и слабых пререканий с мужем. У неё вроде есть конфликт с тираном Дайго, но он не развивается вплоть до последних серий. А решение внутреннего конфликта не повлекло за собой радикальных изменений, лишь сделало ситуацию Хяккимару чуть более сложной.

Остальные персонажи изменены минимально. Бива-Хоси часто оказывается рядом с героями и ведёт повествование закадровым голосом. Он остаётся мудрым наставником, но одновременно оказывается слепым свидетелем событий. Больше внимания уделено отношениям Хяккимару с приёмным отцом. А вот роль родителей Дороро урезана, к тому же её мать из отважной и отчаянной разбойницы превратили в копию матери Хяккимару. Новые персонажи, прислужники Тахомару, хорошо вписаны в сюжет. Отношения с ними раскрывают Тахомару как славного парня со своими привязанностями и кругом общения.

Персонажи отдельных новелл переписаны в той же мере, что и их сюжет: одни незначительно, а другие — с полной сменой мотивации и модели поведения. Но эти переделки не кажутся лишними или ненужными: они почти всегда соответствуют выбранному тону сериала, с его углублением психологических мотивировок и рассмотрением одних и тех же проблем и конфликтов с разных сторон.

Одним словом, персонажи сериала, как правило, хороши. А вот сюжет…

В «Дороро» удался сквозной сюжет об одержимости Хяккимару местью, его сближении с Дороро и проблемах клана Кагемицу. Но сюжеты отдельных серий, особенно новые, радуют не всегда. Истории из первоисточника переосмыслили так, чтобы они звучали по-новому и гармонично сочетались с прочими элементами. А вот придуманные специально для сериала эпизоды в лучшем случае проходные, с очевидными метафорами и поданной в лоб моралью, в худшем — ненужные и никуда не ведущие. Особенно это касается филлера в 19-й серии. Хорошо, что Казухиро Фурухаши помнит, что «Дороро» отчасти ещё и комедия, но сюжет получился не очень-то смешной и похож на неудачный фанфик.

Вопросы вызывает и финал сериала. С одной стороны, надо порадоваться, что он вообще есть, — этим может похвастаться не каждая версия «Дороро». С другой, он не то чтобы разочаровывает, но накопившееся напряжение должно было привести к такому же мощному взрыву, дать разрядку такой же силы. Хяккимару принимает важное и судьбоносное решение, а оно не ощущается таковым.

К тому же немного расстраивает финал истории Дороро, решённый совсем не так смело и оригинально, как в манге Тэдзуки. Впрочем, так же было и в аниме-сериале 1960-х, а в фильме линию с трансгендерностью и вовсе свели к минимуму. Японцы консервативны в этом вопросе.

В визуальном стиле «Дороро» соседствуют и карикатурность Тэдзуки, и утончённость Сатоси. Они гармонично сочетаются за счёт приглушения экстремальных сторон обоих стилей. От Тэдзуки сохранены дизайны и в отдельных случаях мимика, от Сатоси — облик Хяккимару, реалистические локации и подход к экшену. Впрочем, последнее стоило бы взять как раз у Тэдзуки: бои выглядят неплохо, но зачастую однообразны и сводятся к тому, что Хяккимару прыгает и делает «вжух» руками-катанами. Единожды это заметив, уже не развидишь.

Справедливости ради, это относится не ко всем боям: ключевые сражения замечательно поставлены и держат в напряжении. Дизайны демонов оригинальностью или выразительностью похвастать не могут, но это вполне естественно для квази-реалистического сеттинга «Дороро».