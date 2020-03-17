16 марта организаторы «Золотой малины» опубликовали на YouTube ролик, в котором назвали победителей антипремии. «Кошки» Тома Хупера получили звание худшего фильма прошлого года, а также забрали больше всего наград — шесть статуэток.

Изначально церемония награждения должна была пройти 14 марта, однако мероприятие отменили из-за пандемии китайского коронавируса.

  • Худший фильм: «Кошки»;
  • Худший актер: Джон Траволта («Фанат», «Бок о бок»);
  • Худшая актриса: Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»);
  • Худший актер второго плана: Джеймс Корден («Кошки»);
  • Худшая актриса второго плана: Ребел Уилсон («Кошки»);
  • Худший режиссер: Том Хупер («Кошки»);
  • Худший сценарий: «Кошки» Тома Хупера и Ли Холла;
  • Худшее экранное комбо: Любая пара комков шерсти, которые выглядит как кошки и люди одновременно (Кошки);
  • Худший ремейк или сиквел: «Рэмбо: Последняя кровь»;
  • Худшее пренебрежение человеческой жизнью или общественной собственностью: «Рэмбо: Последняя кровь»;
  • Награда за восстановление репутации: Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»).

 

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