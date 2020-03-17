16 марта организаторы «Золотой малины» опубликовали на YouTube ролик, в котором назвали победителей антипремии. «Кошки» Тома Хупера получили звание худшего фильма прошлого года, а также забрали больше всего наград — шесть статуэток.
Изначально церемония награждения должна была пройти 14 марта, однако мероприятие отменили из-за пандемии китайского коронавируса.
- Худший фильм: «Кошки»;
- Худший актер: Джон Траволта («Фанат», «Бок о бок»);
- Худшая актриса: Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»);
- Худший актер второго плана: Джеймс Корден («Кошки»);
- Худшая актриса второго плана: Ребел Уилсон («Кошки»);
- Худший режиссер: Том Хупер («Кошки»);
- Худший сценарий: «Кошки» Тома Хупера и Ли Холла;
- Худшее экранное комбо: Любая пара комков шерсти, которые выглядит как кошки и люди одновременно (Кошки);
- Худший ремейк или сиквел: «Рэмбо: Последняя кровь»;
- Худшее пренебрежение человеческой жизнью или общественной собственностью: «Рэмбо: Последняя кровь»;
- Награда за восстановление репутации: Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»).
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