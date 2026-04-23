Все победители премии «Книга года по версии Фантлаба 2025»

Дмитрий Кинский
23 апреля 13:00
619
2 минуты на чтение
«Фантлаб» по результатам голосования лаборантов сайта объявил победителей премии «Книга года по версии Фантлаба 2025».
  • Лучший роман нерусскоязычного автора: «Навола» (Паоло Бачигалупи);
  • Лучший роман русскоязычного автора: «Сорока на виселице» (Эдуард Веркин);
  • Лучшая повесть / рассказ нерусскоязычного автора: «Король боли и кузнечик» (Яцек Дукай);
  • Лучшая повесть / рассказ русскоязычного автора: «Змееносцы» (К. А. Терина);
  • Лучшая антология: «Опасные видения» (Харлан Эллисон);
  • Лучшая сетевая публикация: «Лучшее сыскное» (Иван Белов);
  • Лучшая литературная критика (книги): «Краткая история советской фантастики. 1917 — 1931» (Алексей Караваев);
  • Лучшая литературная критика (статьи): «Расцарапанный загривок, или Самая корявая книга Дарьи Бобылёвой» (Лев Рыжков);
  • Лучший графический роман: «Мёбиус. Избранное»
  • Лучшая книжная серия: Звёзды новой фэнтези;
  • Лучшее издательство / импринт: Alpaca;
  • Лучшая научно-популярная книга: «Ботаника антрополога. Как растения создали человека. Ёлки-палки» (Станислав Дробышевский).

А что выбрал МирФ?

Лучшие книги 2025 года: фантастика, фэнтези и мистика (и один комикс)

28.12.2025

68289

Фантастические и фэнтезийные книги, вышедшие на русском в 2025 году, которые рекомендуют авторы «Мира фантастики.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

