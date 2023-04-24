Все победители премии «Книга года» — по версии Фантлаба

Администрация портала «Лаборатория фантастики» (он же — Фантлаб) подвела итоги читательского голосования за лучшие книги 2022 года по результатам отборочного и итогового тура. На премию выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).

Лучший роман / авторский сборник нерусскоязычного автора

Лучший роман / авторский сборник русскоязычного автора

Марина и Сергей Дяченко «Масштаб»

Антон Карелин «Одиссей Фокс»

Генри Лайон Олди «Дракон и карп»

Виктор Пелевин «KGBT+»

Ник Перумов «Душа Бога. Том 2»

Лучшая повесть / рассказ нерусскоязычного автора

Ярослав Барсуков «О памяти лишь слух»

Кен Лю «Византийское сострадание»

Джерри Олшен «Любовная песнь Лауры Моррисон»

Ханну Райаниеми «Сервер и дракон»

Аластер Рейнольдс «Музыка чумы»

Лучшая повесть / рассказ русскоязычного автора

Эдуард Николаевич Веркин «Крылья»

Оксана Ветловская «Имаго»

Евгений Лукин «Рядовой Леший»

Владимир Румянцев «Цвета и Силы»

Антон Филипович «Остров ненужных вещей»

Лучшая антология

Сергей Шикарев «Новое Будущее»

М. С. Парфёнов «Самая страшная книга 2023»

Николай Романов, Максим Суворов «Слишком много кошмаров»

Олег Хасанов «Хоррорку. 1111 хоррор-хайку»

Александр Лещенко «Фантастический Калейдоскоп: Ктулху фхтагн!»

Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма

Иван Белов «Пламень ярый»

Мария Гуцол «Железо и серебро»

Леонид Каганов «Пикалка»

Александр Рудазов, Ксения Рудазова «Царь червей»

Марина Румянцева «Замок „Обыденность“»

Роман Суржиков «Люди и боги»

Лучшая литературная критика (книги)

С. Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс»

Павел Околовский «Станислав Лем и разум: Философские этюды»

Наталия Осояну «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы»

Питер Уоттс «Это злая разумная опухоль»

Константин Фрумкин «Любование учёным сословием: Отражение социальной истории советской науки в литературе, искусстве и публичной риторике»

Лучший графический роман / комикс

Хитоси Асинано «Поездка за покупками в Иокогаму 01»

Кодзи Кумэта «Прощайте, горе-учитель. Том 1»

Мосян Тунсю «Основатель Тёмного Пути. Том 1»

Джо Хилл «Золотой век. Ключи Локков. Том 7. Ключи Локков & Песочный человек»

Кэндзи Цурута «Блуждающий остров»

Уоррен Эллис «Трансметрополитен. Книга 5. Лекарство. Опять по новой»

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