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    Новости

    Все победители премии «Книга года» — по версии Фантлаба

    24 апреля 2023
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    24.04.2023
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    1 минута на чтение

    Администрация портала «Лаборатория фантастики» (он же — Фантлаб) подвела итоги читательского голосования за лучшие книги 2022 года по результатам отборочного и итогового тура. На премию выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).

    Лучший роман / авторский сборник нерусскоязычного автора

    Лучший роман / авторский сборник русскоязычного автора

    • Марина и Сергей Дяченко «Масштаб»
    • Антон Карелин «Одиссей Фокс»
    • Генри Лайон Олди «Дракон и карп»
    • Виктор Пелевин «KGBT+»
    • Ник Перумов «Душа Бога. Том 2»

    Лучшая повесть / рассказ нерусскоязычного автора

    • Ярослав Барсуков «О памяти лишь слух»
    • Кен Лю «Византийское сострадание»
    • Джерри Олшен «Любовная песнь Лауры Моррисон»
    • Ханну Райаниеми «Сервер и дракон»
    • Аластер Рейнольдс «Музыка чумы»

    Лучшая повесть / рассказ русскоязычного автора

    • Эдуард Николаевич Веркин «Крылья»
    • Оксана Ветловская «Имаго»
    • Евгений Лукин «Рядовой Леший»
    • Владимир Румянцев «Цвета и Силы»
    • Антон Филипович «Остров ненужных вещей»

    Лучшая антология

    • Сергей Шикарев «Новое Будущее»
    • М. С. Парфёнов «Самая страшная книга 2023»
    • Николай Романов, Максим Суворов «Слишком много кошмаров»
    • Олег Хасанов «Хоррорку. 1111 хоррор-хайку»
    • Александр Лещенко «Фантастический Калейдоскоп: Ктулху фхтагн!»

    Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма

    • Иван Белов «Пламень ярый»
    • Мария Гуцол «Железо и серебро»
    • Леонид Каганов «Пикалка»
    • Александр Рудазов, Ксения Рудазова «Царь червей»
    • Марина Румянцева «Замок „Обыденность“»
    • Роман Суржиков «Люди и боги»

    Лучшая литературная критика (книги)

    • С. Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс»
    • Павел Околовский «Станислав Лем и разум: Философские этюды»
    • Наталия Осояну «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы»
    • Питер Уоттс «Это злая разумная опухоль»
    • Константин Фрумкин «Любование учёным сословием: Отражение социальной истории советской науки в литературе, искусстве и публичной риторике»

    Лучший графический роман / комикс

    • Хитоси Асинано «Поездка за покупками в Иокогаму 01»
    • Кодзи Кумэта «Прощайте, горе-учитель. Том 1»
    • Мосян Тунсю «Основатель Тёмного Пути. Том 1»
    • Джо Хилл «Золотой век. Ключи Локков. Том 7. Ключи Локков & Песочный человек»
    • Кэндзи Цурута «Блуждающий остров»
    • Уоррен Эллис «Трансметрополитен. Книга 5. Лекарство. Опять по новой»

    Лучшая книжная серия

    • Best Science Fiction
    • Fantasy World. Лучшая современная фэнтези
    • Fanzon. Наш выбор
    • Звёзды научной фантастики
    • Звёзды новой фэнтези
    • Фантастика: классика и современность
    • Фантастика и фэнтези. Большие книги

    Лучшее издательство / импринт

    • Азбука
    • АСТ
    • Астрель-СПб
    • Фантастика Книжный Клуб
    • Fanzon
    • Inspiria

    Премия присуждается с 2007 года по результатам голосования пользователей сайта. Как утверждается в описании премии, она «наиболее полно отражает мнение „профессиональных“ читателей фантастики». Посмотреть победителей за все годы можно на сайте.

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