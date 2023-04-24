Все победители премии «Книга года» — по версии Фантлаба

Администрация портала «Лаборатория фантастики» (он же — Фантлаб) подвела итоги читательского голосования за лучшие книги 2022 года по результатам отборочного и итогового тура. На премию выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).
Лучший роман / авторский сборник нерусскоязычного автора
- Джон Браннер «На волне шока»
- Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»
- Вилма Кадлечкова «Янтарные глаза»
- К. Дж. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде» (Том Холт)
- Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Том 1»
- Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»
Лучший роман / авторский сборник русскоязычного автора
- Марина и Сергей Дяченко «Масштаб»
- Антон Карелин «Одиссей Фокс»
- Генри Лайон Олди «Дракон и карп»
- Виктор Пелевин «KGBT+»
- Ник Перумов «Душа Бога. Том 2»
Лучшая повесть / рассказ нерусскоязычного автора
- Ярослав Барсуков «О памяти лишь слух»
- Кен Лю «Византийское сострадание»
- Джерри Олшен «Любовная песнь Лауры Моррисон»
- Ханну Райаниеми «Сервер и дракон»
- Аластер Рейнольдс «Музыка чумы»
Лучшая повесть / рассказ русскоязычного автора
- Эдуард Николаевич Веркин «Крылья»
- Оксана Ветловская «Имаго»
- Евгений Лукин «Рядовой Леший»
- Владимир Румянцев «Цвета и Силы»
- Антон Филипович «Остров ненужных вещей»
Лучшая антология
- Сергей Шикарев «Новое Будущее»
- М. С. Парфёнов «Самая страшная книга 2023»
- Николай Романов, Максим Суворов «Слишком много кошмаров»
- Олег Хасанов «Хоррорку. 1111 хоррор-хайку»
- Александр Лещенко «Фантастический Калейдоскоп: Ктулху фхтагн!»
Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма
- Иван Белов «Пламень ярый»
- Мария Гуцол «Железо и серебро»
- Леонид Каганов «Пикалка»
- Александр Рудазов, Ксения Рудазова «Царь червей»
- Марина Румянцева «Замок „Обыденность“»
- Роман Суржиков «Люди и боги»
Лучшая литературная критика (книги)
- С. Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс»
- Павел Околовский «Станислав Лем и разум: Философские этюды»
- Наталия Осояну «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы»
- Питер Уоттс «Это злая разумная опухоль»
- Константин Фрумкин «Любование учёным сословием: Отражение социальной истории советской науки в литературе, искусстве и публичной риторике»
Лучший графический роман / комикс
- Хитоси Асинано «Поездка за покупками в Иокогаму 01»
- Кодзи Кумэта «Прощайте, горе-учитель. Том 1»
- Мосян Тунсю «Основатель Тёмного Пути. Том 1»
- Джо Хилл «Золотой век. Ключи Локков. Том 7. Ключи Локков & Песочный человек»
- Кэндзи Цурута «Блуждающий остров»
- Уоррен Эллис «Трансметрополитен. Книга 5. Лекарство. Опять по новой»
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Премия присуждается с 2007 года по результатам голосования пользователей сайта. Как утверждается в описании премии, она «наиболее полно отражает мнение „профессиональных“ читателей фантастики». Посмотреть победителей за все годы можно на сайте.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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