Второй сезон The Last of Us стартовал на 13% лучше первого

HBO и Max.





Показатели оказались на 13% выше, чем у старта первого сезона, собравшего 4,7 млн. Эти данные объединяют аудиторию как с кабельного ТВ, так и со стриминга.





Аналитики отметили, что интерес к сериалу появился еще до выхода второго сезона — за одну неделю просмотры первого на Max выросли до 150%.





На момент написания материала вышел первый из восьми эпизодов. Шоу получило 7.9/10 на IMDb и 96% «свежести» на Rotten Tomatoes, в то время как пользовательский рейтинг на последнем пока составляет 3.5/5.

В понедельник состоялась премьера второго сезона The Last of Us, которая собрала свыше 5,3 млн зрителей на