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Второй сезон The Last of Us стартовал на 13% лучше первого

Андрей Квасков
15 апреля 13:54
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В понедельник состоялась премьера второго сезона The Last of Us, которая собрала свыше 5,3 млн зрителей на HBO и Max.

Показатели оказались на 13% выше, чем у старта первого сезона, собравшего 4,7 млн. Эти данные объединяют аудиторию как с кабельного ТВ, так и со стриминга.

Аналитики отметили, что интерес к сериалу появился еще до выхода второго сезона — за одну неделю просмотры первого на Max выросли до 150%.

На момент написания материала вышел первый из восьми эпизодов. Шоу получило 7.9/10 на IMDb и 96% «свежести» на Rotten Tomatoes, в то время как пользовательский рейтинг на последнем пока составляет 3.5/5.

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Андрей Квасков
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