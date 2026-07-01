Второй сезон «Аватара» от Netflix стартовал вполовину хуже первого

Netflix объявил , что за первые четыре дня второй сезон «Аватара» собрал 8,7 миллиона просмотров.

Так, сериал занял вторую позицию в чартах стримингового сервиса с 22 по 28 июня, уступив лишь криминальному шоу «Я тебя отыщу».

Однако старт оказался заметно слабее дебюта первого сезона в 2024 году, который за аналогичный период собрал 21,2 миллиона просмотров — то есть, на 59% больше.

Впрочем, за судьбу проекта переживать не стоит, ведь его продлили на третий сезон, который станет для него заключительным.

Съемки уже закончились, а премьера состоится в 2027 году.

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