Второй сезон «Ходячих мертвецов: Мертвый город» покажут на «Амедиатеке» одновременно со всем миром

Во втором сезоне Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в Нью-Йорке прошло уже полгода. Мужчина, ставший на путь исправления в первом сезоне, готов вновь стать лидером банды. По мере того как пути главных героев пересекаются, они понимают, что выход из конфликта для них обоих сложнее и мучительнее, чем они могли себе представить.