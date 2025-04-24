КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Внутренняя империя Дэвида Линча: источники вдохновения и кинопредшественники
Безумная фантастика Индии, которую вам стоит увидеть
Уйдёт ли Кеннеди? Будущее Star Wars
Разбирайтесь сами! 12 вопросов к киновселенной Marvel, которые остались без ответа

Классика

Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии
Motion capture как искусство. История и печаль «цифрового актёрства»
Новости

Второй сезон «Ходячих мертвецов: Мертвый город» покажут на «Амедиатеке» одновременно со всем миром

Андрей Квасков
24 апреля 13:09
35
1 минута на чтение
«Амедиатека» объявила, что выпустит второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» 5 мая, одновременно со всем миром.

Это спин-офф «Ходячих», посвященный приключениям Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн) на Манхэттене.
«Амедиатека»
Во втором сезоне Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в Нью-Йорке прошло уже полгода. Мужчина, ставший на путь исправления в первом сезоне, готов вновь стать лидером банды. По мере того как пути главных героев пересекаются, они понимают, что выход из конфликта для них обоих сложнее и мучительнее, чем они могли себе представить.
В 2025 году также ожидается премьера третьего сезона спин-оффа про Дэрила Диксона и Кэрол. Если первые два были посвящены скитаниям героев по Франции, то в третьем парочка переберется в Испанию.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 257 (апрель 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Эль Фаннинг в первом тизере фильма «Хищник: Пустоши»

Новости

Ghost of Yotei выйдет 2 октября
Вместе с этим разработчики показали эпичный трейлер.

Новости

«Я уже знаю, где зарыты трупы» — первый трейлер второго сезона «Уэнсдэй»

Новости

СМИ: Кэтлин Кеннеди покинет Lucasfilm летом
Кто займет ее место, пока неясно.

Новости

«Игра задает новые стандарты жанра» — критики в восторге от Clair Obscur: Expedition 33

Новости

По «Колесу времени» делают AAA-игру с открытым миром
Игра выйдет на PC и консолях, но не в ближайшие три года.

Новости

Bethesda выпустила ремастер Oblivion
Игра уже доступна.

Новости

Пол Радд повторил свой образ 1991 года для рекламы Nintendo Switch 2
Сама консоль поступит в продажу 5 июня.

Новости

«Ты и правда меня не знаешь» — трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Новости

Кинотеатры России откажутся от показа нелицензионного контента в мае
Похоже, «Громовержцев*» и «Расплату 2» придется подождать.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты