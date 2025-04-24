Второй сезон «Ходячих мертвецов: Мертвый город» покажут на «Амедиатеке» одновременно со всем миром

«Амедиатека» объявила, что выпустит второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» 5 мая, одновременно со всем миром.
Это спин-офф «Ходячих», посвященный приключениям Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн) на Манхэттене.
«Амедиатека»
Во втором сезоне Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в Нью-Йорке прошло уже полгода. Мужчина, ставший на путь исправления в первом сезоне, готов вновь стать лидером банды.
По мере того как пути главных героев пересекаются, они понимают, что выход из конфликта для них обоих сложнее и мучительнее, чем они могли себе представить.
В 2025 году также ожидается премьера третьего сезона спин-оффа про Дэрила Диксона и Кэрол. Если первые два были посвящены скитаниям героев по Франции, то в третьем парочка переберется в Испанию.
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