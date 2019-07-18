17 июля в продажу поступил шестой и финальный выпуск комикса четвёртого тома «Лиги выдающихся джентльменов» с подзаголовком «Буря». Это знаменательное событие для всей индустрии — но не столько из-за самого произведения, сколько из-за эксцентричного автора Алана Мура.

Ещё в 2016 году в интервью изданию The Guardian автор «Хранителей», «Из ада», «V — значит Вендетта», «Болотной твари», «Иерусалима» и многих других знаменитых произведений рассказал, что планирует завершить карьеру комиксиста после выхода «Бури».

Тогда Мур заявил следующее:

«Думаю, для комиксов я сделал достаточно».

Вот как выглядит обложка выпуска:

Вышел четвёртый том «Лиги выдающихся джентльменов» — после него Алан Мур обещал покончить с комиксами 1

Пока что комиксист никак не прокомментировал прошедшую дату, так что пока не ясно, вернётся ли он или действительно «завязал». В будущем писатель планирует заниматься именно кино и книгами. Теоретически он может поучаствовать в работе над каким-либо произведением и в качестве консультанта.

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Кот-редактор
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