17 июля в продажу поступил шестой и финальный выпуск комикса четвёртого тома «Лиги выдающихся джентльменов» с подзаголовком «Буря». Это знаменательное событие для всей индустрии — но не столько из-за самого произведения, сколько из-за эксцентричного автора Алана Мура.
Ещё в 2016 году в интервью изданию The Guardian автор «Хранителей», «Из ада», «V — значит Вендетта», «Болотной твари», «Иерусалима» и многих других знаменитых произведений рассказал, что планирует завершить карьеру комиксиста после выхода «Бури».
Тогда Мур заявил следующее:
«Думаю, для комиксов я сделал достаточно».
Вот как выглядит обложка выпуска:
Пока что комиксист никак не прокомментировал прошедшую дату, так что пока не ясно, вернётся ли он или действительно «завязал». В будущем писатель планирует заниматься именно кино и книгами. Теоретически он может поучаствовать в работе над каким-либо произведением и в качестве консультанта.
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