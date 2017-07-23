Вышел новый трейлер «Тор 3: Рагнарёк»

23 июля в Сети появился полный трейлер фильма «Тор 3: Рагнарёк», который чуть ранее показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Посмотрите его прямо сейчас!
Дублированная версия:
Фильм снимает Тайка Вайтити, который решил стилизовать ленту под фантастические фильмы 1980-х: от дизайна логотипа и саундтрека на фоне и до грима Джеффа Голдблюма.
В новой части Тору предстоит сразиться с богиней смерти Хелой, которая уничтожила его легендарный молот Мьёльнир, захватила Асгард и отправила Тора на далёкую планету, где бог грома вынужден драться на гладиаторских боях. Однако там Тор встречает старого друга Халка, и вместе они отправляются на поиски союзников, чтобы дать отпор Хеле.
Из-за обилия космических кораблей и перестрелок, а также сбора команды спасателей галактики фильм уже прозвали «Ас-стражами Галактики» (Asguardians of the Galaxy). В самом конце трейлера Тор демонстрирует, что вся его сила заключается вовсе не в молоте.
В российский прокат фильм выходит 2 ноября.
Также на Комик Коне представили эксклюзивный постер фильма.
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Возможно, мы знаем, куда делся Один и что ждёт малыша Грута. Осторожно, спойлеры!
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