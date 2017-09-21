В Сети появился первый трейлер мультфильма Уэса Андерсона «Собачий остров». Посмотрите его прямо сейчас!

Анимационный фильм рассказывает о мальчике из Японии по имени Атари, который разыскивает своего пса. Атари отправляется на остров, целиком состоящий из мусора. Там он узнаёт, что этот остров заселён собаками города Мегасаки — их туда «сослали».

Уэс Андерсон известен своим характерным и запоминающимся стилем, который ярко проявляется в его работах — например, в фильме «Отель «Гранд Будапешт» или мультфильме «Бесподобный мистер Фокс». Для «Собачьего острова» режиссёр снова применил схожие приёмы — почти в каждом кадре видна симметричность, а лицо персонажей повернуто в камеру.

Список актёров на озвучке внушает уважение. Свой голос персонажам подарили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Лив Шрейбер, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Кен Ватанаби и даже Йоко Оно!

Мультфильм выйдет в прокат 3 мая 2018 года.