Вышел первый трейлер сиквела «Оно»

В сети появился первый трейлер сиквела «Оно». Смотрим!
Действие второй части хоррора «Оно» разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма — в центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников», которым предстоит снова встретиться с могучим злом в лице Пеннивайза. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли
В российском прокате фильм стартует 5 сентября.
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