Вышел первый трейлер сиквела «Оно»

В сети появился первый трейлер сиквела «Оно». Смотрим!

Действие второй части хоррора «Оно» разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма — в центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников», которым предстоит снова встретиться с могучим злом в лице Пеннивайза. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли Пеннивайза вернётся Билл Скарсгард.

В российском прокате фильм стартует 5 сентября.