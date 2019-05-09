Вышел первый трейлер сиквела «Оно»

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В сети появился первый трейлер сиквела «Оно». Смотрим!

Действие второй части хоррора «Оно» разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма — в центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников», которым предстоит снова встретиться с могучим злом в лице Пеннивайза. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли Пеннивайза вернётся Билл Скарсгард. 

В российском прокате фильм стартует 5 сентября.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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