Вышел первый трейлер Tomb Raider с Алисией Викандер в роли Лары Крофт

Вышел первый трейлер Tomb Raider с Алисией Викандер в роли Лары Крофт

Warner Bros. опубликовала первый трейлер Tomb Raider — фильма, который основан на одноимённой серии видеоигр о приключениях Лары Крофт. Главную роль в перезапуске исполнила Алисия Викандер.

Сюжет фильма рассказывает историю Лары Крофт, дочери известного археолога, который пропал без вести. Девушка решает отправиться в смертельно опасное путешествие, чтобы разгадать тайну смерти отца. Поиски приводят Лару в гробницу на загадочном острове у побережья Японии.

Экранизация сильно опирается на экшен-игру Tomb Raider 2013 года — совпадают не только детали сюжета и отдельные сцены, но даже внешний образ и одежда героини.

В прокат лента выходит 15 марта 2018 года. К несчастью, примерно в то же время стартует фантастический блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», так что Tomb Raider придётся потесниться.

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