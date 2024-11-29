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Вышел полноценный трейлер второго сезона «Разделения»

Дмитрий Кинский
9 декабря 12:19
29
1 минута на чтение
Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона антиутопической драмы «Разделение» (или Severance в оригинале).
В центре сюжета один из работников корпорации Lumon, которая практикует разделение личности, чтобы на работе сотрудники не отвлекались на личную жизнь, а вне офиса забывали о работе.
Главную роль в сериале исполняет звезда «Парков и зон отдыха» и «Мастеров вечеринок» Адам Скотт.
Премьера состоится 17 января.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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