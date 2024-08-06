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Вышел трейлер кулинарного шоу по «Гарри Поттеру» с актерами фильмов
Андрей Квасков
3 сентября 16:45
147
1 минута на чтение
На официальном YouTube-канале Harry Potter появился трейлер из кулинарного шоу по мотивам «Гарри Поттера».

В Harry Potter: Wizards of Baking участникам предстоит изготовить различные кондитерские изделия в духе произведений Джоан Роулинг. Судя по видео, среди блюд будет копия машины семейства Уизли, голова феникса и другие десерты солидных размеров.

Ведущими шоу выступят актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, которые сыграли близнецов Уизли в фильмах. Кроме этого, гостями программы станут и некоторые другие звезды поттерианы, включая Уорика Дэвиса (Крюкохват), Эванну Линч (Полумна) и Бонни Райт (Джинни).

Премьера Harry Potter: Wizards of Baking состоится осенью 2024 года.

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Андрей Квасков
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