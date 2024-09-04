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Вышел трейлер взрослого мультсериала «Сумерки богов» от Зака Снайдера
Андрей Квасков
13 сентября 14:00
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1 минута на чтение
Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала «Сумерки богов» по мотивам скандинавской мифологии. Режиссерами выступили Зак Снайдер и Джей Олива.

История будет посвящена дочери гигантов Сигрид, чью свадьбу прервало некое трагическое событие. Из-за этого героиня решила отомстить скандинавским богам. В ролике можно увидеть Тора, Локи и других мифических персонажей.

Премьера мультсериала «Сумерки богов» состоится 19 сентября на Netflix.

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Андрей Квасков
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