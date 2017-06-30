Помните скандал двухлетней давности, когда сценарист Михаил Расходников обвинил студию 20th Century Fox и писателя Энди Вейера в плагиате — дескать, они украли сценарий «Марсианина» у Расходникова? Сценарист обратился в Минкульт с просьбой приостановить прокат фильма Ридли Скотта, но суд отказался признать ленту плагиатом.

И вот спустя пару лет в Сети появился трейлер отечественного «Марсианина».

Вот так звучит официальный синопсис:

Эту экспедицию готовил весь мир несколько десятков лет. Они думали, что будут на Марсе первыми. Они думали, что открывают путь всему человечеству… Загадочные необъяснимые события, которые произойдут в космосе во время полёта, изменят навсегда не только судьбы экипажа корабля, но и всех жителей Земли. Кто виноват в том, что корабль потерпел крушение? Почему именно командиру пришлось остаться на Марсе одному? И что предстоит ему пережить? С кем предстоит встретиться? Теперь за этим будет следить весь мир. И не только наш…

Фильм должен выйти в 2017 году.

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