В феврале на YouTube состоялась премьера пилотного эпизода образовательного мультфильма «Вәли» («Вали»). В нём рассказывалось о мальчике Вали, которого родители отправляют в деревню учить татарский язык после очередной двойки в школе.

На странице ВКонтакте авторы описывают свой мультфильм как «попытку сделать революцию в современных татарских анимационных фильмах».

Процесс создания мультипликационного фильма кажется на первый взгляд простым, ведь не нужно искать локации для съёмок, приглашать актеров, использовать дорогостоящее оборудование, однако, на деле этот процесс не только равнозначен, но порой и превосходит по сложности создания обычные фильмы. Прежде чем стать полноценным мультфильмом, медиа продукт проходит несколько стадий: сценарий, разработка персонажей, раскадровка, аниматик, анимация, написание музыки, озвучка персонажей и т.д. Каждый этап таит в себе много сложностей и требует работы отдельного специалиста.

29 апреля на мультфильм обратил внимание видеоблогер Сыендук. В «Вәли» он разглядел заимствование концепции и персонажей из мультсериала Disney «Гравити Фолз». Он обвинил авторов в плагиате и раскритиковал посыл мультфильма. В ролике Сыендук привёл несколько примеров прямого заимствования — от образов некоторых персонажей до их мимики.

Создатели мультфильма, медиастудия «Тасма», не остались в стороне. Вскоре они ответили на критику, обвинив видеоблогера в невежестве. Создатели отметили, что пока блогер «выпускает интересные видео для молодежи», авторы мультфильма «пытаются решить проблему вымирания татарского языка среди школьников и студентов».

По поводу революции. Если бы видели в каком состоянии сейчас находится мультипликация в Татарстане вы поняли бы, что это не просто революция, а переворот. Нет ничего похожего по качеству и сценарию, даже учитывая, что это просто пилотная серия. […] Насчитав 9 фактов плагиата, автор блога немного нас всех обманул. Особенно смешно выглядит факт якобы плагиата книги. Серьезно? То есть в мультфильме отличном от Гравити Фоллз не может быть книги? Дальнейший разбор показывает вообще невежество автора. Который высмеивает татарскую культуру, язык и ценности. Но пропустим это и оставим на его совести. […] Финальным аккордом к этому видео, автор говорит, что Гравити Фолз пропагандирует семейные ценности, а мультфильм Вэли – ничего. Как вы на основе пилотной серии (одной!) сделали такие выводы? Или вы провидец? Или может хотите к нам в команду?

Большинство пользователей в комментариях возмутились откровенным плагиатом в мультфильме. Но нашлись и те, кто поддержал мультипликаторов. Кто-то вспомнил, что пилот «Гравити Фолз» сильно отличался от оригинала и авторы «Вәли» ещё могут всё поправить. Другие комментаторы отметили, что проект вроде «Рика и Морти» тоже сперва создавался как пародия на серию фильмов «Назад в будущее».

1 мая Сыендук опубликовал заявление, в котором уточнил некоторые моменты своей критики.

Обзор снимался в первую очередь с целью искоренения откровенного плагиата одного из моих любимых мультфильмов. […] Если в таком виде это попадёт на ТВ, за дело возьмутся уже не обзорщики в интернетике, а диснеевские адвокаты. […] Не претендую на доскональное знание татарской культуры, но отношусь к ней, как в принципе и к любой культуре, с уважением. Моё непонимание шуток про берёзы и два чая не отменяет того, что «Вәли» — плагиат Gravity Falls. Сыендук

Видеоблогер заметил, что студия Propellers, указанная создателями мультфильма, не имеет отношения к «Вәли». Он предположил, что студия добивается тех же целей, что и создатели мультфильма «Дети против волшебников», — распилить бюджет.

Вполне вероятно, что это попытка выбить государственный тендер и затем распилить бюджет. Очень похоже на историю с мультфильмом «Дети против волшебников», авторы которого так же с пеной у рта восхваляли своё убогое детище, созданное за государственные деньги. Я не рискнул озвучить эту догадку в видео, так как это лишь догадка безо всяких доказательств. Но время расставит все точки. Сыендук

В этот же день авторы опубликовали свой ответ на обвинения. Они рассказали подробности о ситуации со студией Propellers, а также подчеркнули, что мультфильм нарисован на свои деньги.

Пилот, который все видели, в том числе и Сыендук, рисовали не ребята из Propellers, а куча разрозненных аниматоров и художников на аутсорсинге. Государство не выделило ни единого рубля на то, чтобы оплатить труд этих людей, всё делалось на наши деньги. И стоило это дорого. Когда к нам в руки попал этот пилот, мы увидели насколько много ошибок в нем было допущено. Бесконечные правки ни к чему не привели и мы расторгли отношения с этими ребятами. Пришло осознание того, что нужно работать напрямую со студией. Практически в это же время мы узнали, что в Казани есть студия Propellers, с которой мы начали вести переговоры по продолжению мультфильма и ведём их по сегодняшний день.

«Гравити Фолз» — популярный мультсериал студии Disney. После второго сезона он был закрыт по решению автора Алекса Хирша. Он рассказывал о близнецах Диппер и Мейбл, которые на лето отправились к двоюродному дедушке Стэну. В городке Гравити Фолз они встречают множество сверхъестественных существ и расследуют загадочные происшествия.