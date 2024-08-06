Вышло демо фанатского ремейка оригинальной Fallout на движке четвертой части

На Nexus Mods вышла демоверсия Fallout Vault 13, фанатского ремейка первой части 1997 года на базе Fallout 4.
В рамках нее игрокам будет начало игры с первой большой локацией, на которой можно будет посетить гродок Шэйди Сэндс, лагерь группировки «Ханы», а также Убежища 13 и 15. Над остальными команда продолжает работать.
В диалогах пока нет озвучки, но разработчики обещают добавить ее к релизу. Сейчас они просто хотят собрать отзывы от сообщества.
Когда выйдет ремейк, пока неизвестно.
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