18 декабря Blizzard объявила о переносе даты релиза Warcraft III: Reforged — ремейка оригинальной RTS. Первоначально компания собиралась выпустить игру до конца 2019 года, но теперь окончательная дата — 29 января.

Reforged объединяет кампании Reign of Chaos и The Frozen Throne (более 60 миссий). Создатели переработали модели и текстуры, а также записали обновлённую озвучку. Ремейк получит все дополнительные мультиплеерные функции через сервис Battle.net.

Базовая версия ремейка доступна за 1299 рублей. За 2499 рублей можно приобрести издание Spoils of War, куда входят уникальные облики героев для Reforged и внутриигровые бонусы в других играх студии.

Первоначально Blizzard планировали изменить кампанию игры в соответствии с сюжетом World of Warcraft, но позднее разработчики отказались от этой идеи.

За предзаказ участники получат возможность поучаствовать в бета-тестировании сетевых функций.