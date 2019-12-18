18 декабря Blizzard объявила о переносе даты релиза Warcraft III: Reforged — ремейка оригинальной RTS. Первоначально компания собиралась выпустить игру до конца 2019 года, но теперь окончательная дата — 29 января.

Reforged объединяет кампании Reign of Chaos и The Frozen Throne (более 60 миссий). Создатели переработали модели и текстуры, а также записали обновлённую озвучку. Ремейк получит все дополнительные мультиплеерные функции через сервис Battle.net.

Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года 1

Базовая версия ремейка доступна за 1299 рублей. За 2499 рублей можно приобрести издание Spoils of War, куда входят уникальные облики героев для Reforged и внутриигровые бонусы в других играх студии.

Первоначально Blizzard планировали изменить кампанию игры в соответствии с сюжетом World of Warcraft, но позднее разработчики отказались от этой идеи.

За предзаказ участники получат возможность поучаствовать в бета-тестировании сетевых функций.

Читайте также

Утечка: обои, меню, интерфейс и иконки Warcraft III: Reforged 6

Утечка: обои, меню, интерфейс и иконки Warcraft III: Reforged

 13.10.2019

Датамайнерам удалось получить доступ к клиенту бета-версии игры и вытащить данные.

Утечка: геймплей за Орду и Альянс Wacraft III: Reforged

Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged

 15.10.2019

Дух игры остался таким же.

Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft, Overwatch 2: все анонсы на BlizzCon

Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft, Overwatch 2: все анонсы на BlizzCon

 01.11.2019

Собрали в одном месте подробности и ролики.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.