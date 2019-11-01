Собираем в одном месте всё, что показала Blizzard на церемонии открытия фестиваля BlizzCon.

Diablo IV

Ролики и подробности

Церемонию Blizzard начала с показа девятиминутного кинематографического ролика Diablo IV — очень мрачного, как и обещали утечки.

Сюжет Diablo IV разворачивается через много лет после событий Diablo III. Миллионы людей погибли в результате войны между Небесами и Преисподней. Прежние силы утратили былое могущество, и в тишине вновь звучит забытое имя…

Оригинал

Дубляж

Затем разработчики показали геймплейный трейлер, в котором можно увидеть трёх основных персонажей: Варвара, Колдунью и Друида.

Видео демонстрирует как одиночную игру, так и мультиплеер — с применением способностей, убийством монстров и даже босса. По словам разработчиков, серия возвращается к мрачным корням, а среди особенностей будут PvP-зоны и другие локации, рассчитанные на взаимодействие игроков — для общения и торговли.

Игра разрабатывается для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Концепт-арты и кадры

Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 2 Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 1 Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 3 Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 5 Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 4 Diablo IV,....: все анонсы на BlizzCon 6

World of Warcraft

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