Собираем в одном месте всё, что показала Blizzard на церемонии открытия фестиваля BlizzCon.
Diablo IV
Ролики и подробности
Церемонию Blizzard начала с показа девятиминутного кинематографического ролика Diablo IV — очень мрачного, как и обещали утечки.
Сюжет Diablo IV разворачивается через много лет после событий Diablo III. Миллионы людей погибли в результате войны между Небесами и Преисподней. Прежние силы утратили былое могущество, и в тишине вновь звучит забытое имя…
Оригинал
Дубляж
Затем разработчики показали геймплейный трейлер, в котором можно увидеть трёх основных персонажей: Варвара, Колдунью и Друида.
Видео демонстрирует как одиночную игру, так и мультиплеер — с применением способностей, убийством монстров и даже босса. По словам разработчиков, серия возвращается к мрачным корням, а среди особенностей будут PvP-зоны и другие локации, рассчитанные на взаимодействие игроков — для общения и торговли.
Игра разрабатывается для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Концепт-арты и кадры
World of Warcraft
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