Волшебная вселенная «Гарри Поттера» известна по всему миру, но по какой-то причине официальные правообладатели — кинокомпания Warner Bros. — почти не проводят по ней фестивали и конвенты. Поэтому фанаты предпочитают организовывать свои встречи, где они переодеваются в мантии и вооружаются волшебными палочками. Однако очень скоро такие встречи могут оказаться под запретом.

Недавно Associated Press опубликовали новость о турнире-фестивале по квиддичу, который проходил в Колледже Чеснут Хилл в Филадельфии (Пенсильвания). Организаторы получили официальное уведомление от представителей Warner Bros., в котором предписывалось следующее — все фан-мероприятия теперь не могут содержать имена или термины из франшизы о Гарри Поттере. Такое допустимо только на официальных фестивалях.

Иронично, что в таком случае мероприятия будут называться примерно так:

Конвент По Франшизе, Которую Нельзя Называть

AP приводит отрывок из официального заявления:

Warner Bros. всегда приветствует энтузиазм поклонников вселенной «Гарри Поттера», но нас беспокоит, когда встречи фанатов становятся местом неофициальной торговли.

Авторы портала io9 подчёркивают, что такая политика WB выглядит довольно агрессивно по отношению к фанатам, которые и составляют основу успеха компании. Впрочем, есть надежда, что кинокомпания начнёт сама организовывать фестивали и конвенты для поклонников саги.