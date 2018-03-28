26 марта состоялся премьерный показ короткометражного фильма о нелёгкой жизни волшебников в России, который сравнивают с «Гарри Поттером». В отличие от магов Джоан Роулинг, российские колдуны поголовно презирают немагов. Но с появлением таинственного артефакта, отнимающего магическую силу, возникает угроза войны между волшебным и обычным мирами. Некоторые из волшебников начали пересматривать своё отношение к немагам. Среди них — герой Василия Зотова, начальник Стражей местного Министерства Магии.

Команда молодого режиссёра Екатерины Краснер постаралась всё это уместить в 35 минут хронометража. Создавать магию на экране им помогали актёры театра и кино Василий Зотов, Михаил Горевой и Антон Шурцов. О том, что из этого получилось, расскажут наши авторы, Дарья Беленкова и Дарья Буданова.

Ещё до выхода у фильма сложился фандом из тех, кто неравнодушен к творчеству по мотивам «Гарри Поттера». Вот и во время просмотра невольно ищешь подтверждения тому, что действие происходит в той же вселенной. Вроде и палочки есть, и «живые» портреты, и чары работают так же, — но авторы останавливаются на этой грани, оставляя окончательное решение за зрителем. За счёт завораживающих декораций, прекрасной операторской работы и приятного музыкального оформления эта недосказанность убедительна и не искажает восприятие картины. А детали и предметы, чуждые миру Роулинг, заставляют задуматься над природой волшебства в мире «Магии».

В мире этом тем временем неспокойно. Маги и немаги втянуты в конфликт, по духу напоминающий противостояние рабочего класса и буржуазии на заре XX века. Параллельно мы наблюдаем развитие нескольких историй: это и столкновение политических взглядов власть имущих, и разногласия двух братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад, и личная драма Бахрушина, предводителя Стражей, который потерял свой дар. Все сюжеты понятны и актуальны, а их злободневность немного смягчает незамысловатая любовная линия.

Актёры отлично справляются со своими ролями, их героям веришь. Диалоги звучат уверенно — пройтись аудиоредактором хочется разве что в паре мест. Слабее получились сцены с массовкой: смотрятся они уж больно наивно и наигранно, с претензией на Битву за Хогвартс. Но это уже придирки — проект всё-таки некоммерческий.

А вот хронометраж оказался маловат. Описание здешней мифологии и разгорающейся гражданской войны никак не влезает в 35 минут. Фильм кажется рваным, будто отснятый материал нещадно порезали, — даже трейлер выглядел более цельным! Однако потенциал у проекта огромный — будем надеяться, что зрители и критики смогут его разглядеть. Да и сами авторы проекта намекнули, что им ещё много чего есть показать.

Шалость определённо удалась. «Магия превыше всего» — яркий пример того, как огромный энтузиазм и любовь к тому, что делаешь, помогают создавать качественные и яркие проекты. Это действительно хорошая фантастическая короткометражка, с отличными костюмами и дизайном, простой, но элегантной компьютерной графикой. Эстетика дореволюционной России XX века стала отличной находкой. Работа актёрского состава тоже на высоте — особенно хочется отметить игру Василия Зотова и Ивана Забелина, которые выложились по максимуму.

Создатели позиционируют проект как «фильм от фанатов и для фанатов произведений Джоан Роулинг». Многие визуальные решения, концепция магии, устройство волшебного общества были вдохновлены знаменитой вселенной. На мой взгляд, сравнение «Магии» с миром Джоан Роулинг не идёт картине на пользу. Здесь нет ни одной прямой отсылки, и «Магию» интереснее смотреть как оригинальное произведение, а не фан-фильм. Хотя, безусловно, и Верховное Ведомство Магии и Чародейства, и Стражи прекрасно вписываются во вселенную «поттерианы».

Главный недостаток «Магии» — её продолжительность. Видно, как в 35 минут постарались уместить и масштабный конфликт, и любовную линию, и личные драмы героев. Из-за этого действие получилось немного скомканным, а размах и глубина некоторых ключевых сцен потерялись. После просмотра не покидает ощущение, что отснятого материала было гораздо больше. «Магии превыше всего» идеально подошёл бы формат сериала или телефильма из нескольких часовых серий. Создатели намекнули, что, возможно, в будущем нас ждут другие проекты по этой вселенной, так что будем верить и ждать.

Можно ли считать работу Екатерины Краснер и всей съёмочной команды новой надеждой многострадальной отечественной кинофантастики? Да. Только при условии, что талантливые энтузиасты будут получать достойное финансирование своих проектов. Пока деньги приходится собирать краудфандингом, а актёры работают за идею, на больших экранах мы будем видеть только мусор вроде «Защитников». Но не будем о грустном. Ведь кроме «Магии превыше всего», за последние полгода свет увидела и другая отличная короткометражка — «Ваши документы». А это хорошая тенденция.

О фильме «Магия превыше всего» — дипломная работа режиссера Екатерины Краснер и оператора Сергея Федорова, проект студентов и выпускников Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), Московской школы кино и Школы компьютерной графики Scream School. Это некоммерческое начинание — сбор средств на пост-продакшн фильма вёлся на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Поддержать фильм можно и сейчас: в данный момент «Магию» переводят на английский язык для запуска на международных платформах и показа на фестивалях. 31 марта премьера «Магия превыше всего» состоится в Ростове-на-Дону, 7 апреля — в Томске, 29 апреля — в Новосибирске. Следите за датами других показов в официальном паблике проекта.