Авторы короткометражного фильма «Ваши документы» (Papers, Please!) наконец-то опубликовали свой ролик в Сети. Смотрите скорее эту адаптацию одноимённой видеоигры!
Эту небольшую картину сняли молодые российские режиссёры Никита Ордынский и Лилия Ткач. Им активно помогал Лукас Поуп, автор первоисточника. Сюжет игры разворачивается в тоталитарном государстве Арстотцка. Игрок берёт на себя роль пограничника, который проверяет документы прибывающих и решает, могут они пройти в страну или нет. Иногда выбор совсем неоднозначен: голодающего беженца с поддельными документами можно пропустить, но тогда начальство вас оштрафует и семье будет нечего есть. В короткометражке роль таможенника исполнил актёр Игорь Савочкин.
27 января состоялся закрытый показ и презентация ролика. Режиссёры отвечали на вопросы и рассказывали о съёмочном процессе. Наш автор Игорь Хованский посетил мероприятие, и его мнение можно почитать вот здесь. Если вкратце, то «по хорошей инди-игре получился хороший инди-фильм».
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