Продолжаем вести рубрику «Фантастические короткометражки», для которой мы находим необычные ролики самых разных жанров и стилей. Сегодня на очереди — камерный триллер в духе «Сумеречной зоны» The Herd («Стадо»).
Всё начинается с обычного ужина в семье фермеров, который шаг за шагом превращается в ссору или что похуже…
Перевод от PhysKids с субтитрами:
«Стадо» немного напоминает другую хоррор-короткометражку с таким же названием, которая вышла в 2014 году. В ней поднимаются схожие темы, и исполнение не менее жуткое. Вот здесь о ней можно почитать подробнее.
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