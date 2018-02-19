Продолжаем вести рубрику «Фантастические короткометражки», для которой мы находим необычные ролики самых разных жанров и стилей. Сегодня на очереди — камерный триллер в духе «Сумеречной зоны» The Herd («Стадо»).

Всё начинается с обычного ужина в семье фермеров, который шаг за шагом превращается в ссору или что похуже…

Перевод от PhysKids с субтитрами:

«Стадо» немного напоминает другую хоррор-короткометражку с таким же названием, которая вышла в 2014 году. В ней поднимаются схожие темы, и исполнение не менее жуткое. Вот здесь о ней можно почитать подробнее.