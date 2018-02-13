Режиссёр-аниматор Стив Ан вышел на площадку народного финансирования Kickstarter, чтобы собрать деньги на свой новый независимый проект — анимационный мини-сериал «Успешный детектив Холмс» (Blossom Detective Holmes). Создать его Ан будет вместе с командой, которая работала над популярными мультсериалами «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

Режиссёр опубликовал первую серию для всех желающих — он идёт всего шесть минут, и наши друзья-переводчики PhysKids сделали к ней русские субтитры. Манера рисунка напоминает аниме-сериалы — так же было и с прошлыми его проектами.

«Успешный детектив Холмс» рассказывает о двух юных детективах, Скайлар Холмс и её подруге Джейми. Они берутся расследовать необычное ограбление клиента, мистера Эдварда. В этом Скайлар и Джейми помогают их способности. Скайлар обладает навыками профессионального детектива и сверхразвитым нюхом, при помощи которого может анализировать окружение. А Джейми опирается на логику и дотошность. А ещё у неё есть особая камера Polaroid, которая позволяет отправиться в любую точку мира!

У Ана нет ресурсов, чтобы сделать даже несколько коротких серий — поэтому он обращается к поклонникам анимации. Он считает, что аниме-сериалы, созданные в Америке, могут быть интересны зрителям по всему миру. Более того, режиссёр хочет, чтобы «Успешный детектив Холмс» популяризовал новые жанры: захватывающие детективы и серьёзную драму. В идеале, мечтает Ан, мультсериал могли бы заметить на каком-нибудь канале и взять под крыло.

За каждые $60.000, собранные на «Кикстартере», команда выпустит одну дополнительную серию. Пока что суммы хватает лишь на второй эпизод из запланированных шести. Выйдут они летом 2019 года.